Cancelan entrenamiento de la F1 por el mal clima y un tornado pasa por la ciudad vecina

Un tornado se registró cerca de la ciudad rusa de Sochi el sábado 25 de septiembre, poco después de que se cancelara una sesión de entrenamiento de la Fórmula 1 por las condiciones climáticas adversas.

En un video compartido por medios rusos, es posible ver un tornado en el cielo de la ciudad de Tuapsé, ubicada a poco más de 100 kilómetros de Sochi, la mañana del sábado.

“Mientras llueve en Sochi, un tornado camina por la vecina Tuapsé. El Ministerio de Emergencias local está atento en caso de que haya que rescatar a personas”, detalló el medio Lenta.ru al compartir las imágenes.

Momentos antes, las fuertes lluvias en la región provocaron la cancelación de la tercera sesión de los entrenamientos libres (FP3) de la F1 en la víspera del Gran Premio de Rusia.

“En interés de la seguridad [se ha tomado la decisión] de modificar el programa oficial, al cancelar la sesión de entrenamientos libres 3 debido a fuerza mayor”, comunicó la organización del evento automovilístico.

En unas imágenes compartidas en el Twitter oficial de F1, se pueden ver relámpagos azotando el autódromo de Sochi el día que antecede al GP ruso.

No track action yet in Sochi but the heavens are putting on a proper show ⚡️😮#RussianGP #F1 (🎥 @Formula2) pic.twitter.com/b57p3taqyx

— Formula 1 (@F1) September 25, 2021