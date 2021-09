“Mamá luchona”: qué significa la expresión utilizada en el chat de mamis

Así fue la pelea entre padres de un colegio de Caseros a raíz de un intercambio de mensajes subidos de tono que surgieron en el “chat de mamis”

La brutal pelea que se originó entre dos hombres en la puerta de un colegio privado de la localidad bonaerense de Caseros fue el detonante de un inesperado intercambio de mensajes de Whatsapp entre dos mujeres que forman parte del “chat de mamis” de la Sala Roja del jardín de infantes de esa institución.

“Todo comenzó cuando el colegio mandó una notificación pidiendo a los padres que no mandaran a sus hijos al colegio con mocos. Eso generó un pequeño debate en el grupo hasta que una de las mamás mandó un meme haciendo burla al ex presidente Macri. A raíz de eso, otra mamá le dijo que no había que hacer comentarios políticos; y a partir de ahí se desató la pelea que derivó ya en algo personal”, relató a Infobae una de las integrantes del grupo que prefirió el anonimato.

El detonante fue la frase “Macri te odio con toda mi alma”, que otra madre respondió en la misma sintonía con un sticker del gobernador Axel Kicillof. Esta situación provocó el enojo del resto de las madres, que recriminaron el uso expresiones partidarias en un ámbito educativo . “No tiene nada que ver la política en este grupo. Se ve que alguna mamá durmió destapada anoche ”, escribió otra, en tono desafiante.

La respuesta no se hizo esperar y estuvo cargada de violencia. Fueron insultos y amenazas por parte de otra mujer en el grupo. No sólo por escrito sino también por audio. En uno de ellos se la escucha decir: “Tampoco me contestas las llamadas que te estoy haciendo. Que te estoy haciendo en privado, tampoco contestas. Así somos todos vivos eh. Hablamos y después escondemos. Más te vale que me lo digas en la cara, eh”.

La contestación solo empeoró la situación, que ya venía muy tensa: “ No, flaca. Te re confundiste. ¿Sabes qué? Yo con mamás luchonas no converso”.

A raíz de este episodio, el término se viralizó en las redes. No solo surgieron memes y burlas sino también inquietudes acerca del verdadero significado de esa expresión.

Esta es una de las capturas del chat de mamis que originó la pelea entre los dos hombres en la puerta del colegio: uno de ellos perdió la visión en un ojo Esta es una de las capturas del chat de mamis que originó la pelea entre los dos hombres en la puerta del colegio: uno de ellos perdió la visión en un ojo

Mariana Caminotti, politóloga y especialista en género, explicó a Infobae que ese concepto surgió hace un par de años en México, donde se lo utilizaba para reivindicar la maternidad de las mujeres menores de 20 años que criaban solos a sus hijos y con los pocos recursos que tenían se aseguraban de que no les faltara nada.

“ Esta noción emerge de la propia reivindicación de estas jóvenes que buscan visibilizarse como cuidadoras de tiempo completo y sobre todo en un sistema social que acepta e idealiza esa maternidad sacrificada y abnegada de las mujeres. Esa maternidad que parecería ser el destino natural de las mujeres desde una visión patriarcal” , destacó Caminotti, que actualmente se desempeña como Secretaria de Género y Derechos Humanos de Rosario.

Para la politóloga, el significado original de lo que es una mamá luchona “conectaba con esos valores positivos de la maternidad que el patriarcado le asigna a las mujeres”. Es decir, esa mujer “cumplía con esas expectativas y el rol de género asignado”, destacó.

Pero cuando ese concepto llegó a la Argentina, poco tiempo después, el patriarcado local hizo su propia interpretación y lo que era una reivindicación pasó a ser una estigmatización. “En nuestro país, ese concepto se da vuelta partiendo esa misma raíz y se le da un significado estigmatizante que se utiliza ya no para hacer mención a una mujer obediente y responsable sino todo lo contrario”, enfatizó Caminotti.

Al intentar trazar un perfil de la mamá luchona, la especialista la describió como “una mujer pobre que viene de los sectores populares, que no tiene pareja estable pero que ejerce una vida sexual activa con una carga enorme de prejuicios sociales que todo eso conlleva”.

Y agregó: “ Es una piba que sigue haciendo la vida de una joven de su edad: que sale de noche, busca divertirse y que no lo resigna todo por la maternidad”.

El mensaje de la discordia: “Macri te odio con toda mi alma” El mensaje de la discordia: “Macri te odio con toda mi alma”

En este contexto, sostiene, el significado se vuelve profundamente discriminatorio y cobra un sentido de insulto porque “condensa toda una serie de atributos socialmente negativos como puta, negra, vaga, irresponsable o mujer que no cumple el rol como mamá sacrificada”.

Caminotti entiende que el término “mamá luchona” constituye “un insulto que es muy patriarcal y conservador en un sentido amplio porque amalgama prejuicio fundados en la jerarquía de género, de clase y étnicos y raciales también”.

Esta actualización del concepto que se hizo en Argentina con clave de género no hizo más que discriminar a estas madres solteras por su forma diferente de vivir la maternidad.