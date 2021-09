“Se murieron todos mis amigos”, la triste historia de Donato De Santis

El chef recordó una etapa muy difícil de su vida y a los amigos que fallecieron a una edad muy temprana por diferentes circunstancias; “fueron cayendo de a uno”, contó.



El chef Donato De Santis fue uno de los invitados a una nueva emisión de PH: Podemos Hablar, el programa del prime time de los sábados de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff. De Santis habló de cómo en su infancia jugar al béisbol le salvó la vida, a diferencia de sus amigos. “Se murieron todos”, contó con crudeza.

Según explico el jurado de MasterChef Celebrity, el practicar un deporte le dio sentido a su cotidianidad como preadolescente. “El béisbol, ese deporte era rarísimo en Italia que lo jugaran, pero en aquella época en Milán, al norte de Italia, lo reintrodujo una familia de inmigrantes italianos que venía de Brooklyn, ellos empezaron a reclutar chicos de la calle, y armaron una liga y era algo atractivo porque habían invertido plata imagino, ya que tenían los bates, los guantes, te daban el uniforme”, relató, y añadió que eso lo impresionó siendo tan chico, por lo cual comenzó a practicar el deporte de manera regular.

“Empecé a jugar y a hacer entrenamientos, a tener una actividad física desde chiquito, y aunque parece un deporte estático en realidad tiene un entrenamiento de la parte superior y de correr que es muy importante”. Asimismo, Donato compartió que él formaba parte de un grupo de amigos -inmigrantes e hijos de inmigrantes- que tuvieron un destino trágico, lo cual conmocionó a Kusnetzoff y al resto de los invitados del programa. “Mis amigos se desparramaron por cualquier lado, robando motos, vendiendo droga, cosas clandestinas, por la necesidad económica empezaron a darse con todo (…) se murieron todos”, recordó con tristeza.

Para el chef, fue el béisbol lo que le permitió explorar otro camino y no sucumbir a las drogas, a pesar de que estaba en contacto permanente con las mismas. “El béisbol me salvó porque yo estaba muy bien físicamente y no tenía la energía ni las ganas de hacer lo que hacían ellos, aunque me contaban cuando nos juntábamos que estaban vendiendo opio, en ese momento fue muy fuerte”, sumó, y habló de cómo los fue perdiendo uno a uno, algo que lo marcó profundamente.

“Se murieron todos, de sida, sobredosis, suicidio, asesinados por ajuste de cuentas, accidentes; fue muy trágico, todos cayeron entre los 80 y 90, uno detrás del otro″, concluyó De Santis.

En la actualidad, el chef se está preparando para el inminente regreso del reality culinario de Telefe, donde se desempeña como jurado junto a Damián Betular y Germán Martitegui.

