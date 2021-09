“No te vayas todavía”, el doloroso mensaje de Ana Rosenfeld a su marido

Ana Rosenfeld enfrenta uno de los peores momentos de su vida. Hace más de un mes que su marido, Marcelo Frydlewski, pelea por su vida tras contagiarse Covid-19. La pareja estaba de viaje en Miami, Estados Unidos, donde viajaron para visitar a una de sus hijas cuando contrajeron el virus y aunque la abogada lo pasó sin complicaciones, el empresario logró superar el virus pero le dejó graves secuelas.

Sin ir más lejos, hace tres semanas tuvieron que intubarlo y desde entonces esperan “un milagro” que logre revertir su cuadro. Desesperada, Ana recurrió a las redes sociales para dejarle un desgarrador mensaje a su “amorcito” -como le dice a su esposa hace 36 años-. “Amorcito no te vayas todavía que tenemos muchas cosas aún pendientes”, escribió junto una imagen de los dos y una frase de Julio Cortázar: “Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”.

Días atrás, Rosenfeld reveló que tanto ella como su marido se habían vacunado en el país que preside Joe Biden y que los problemas del empresario están relacionados con otras enfermedades. “Gracias a la vacuna la esta peleando… Con el Covid-19 pasa un huracán por tu cuerpo, las consecuencias graves son por cuestiones preexistentes que reaparecen! Nos aplicamos 2 dosis de Moderna”, explicó en su cuenta de Twitter. Y otra oportunidad aclaró: “Soy pro vacuna. ¡¡La vacuna no evita el contagio!! Ayuda a cada organismo a dar batalla al virus. Cada cuerpo tiene sus mecanismos para batallar por dentro. Nos tenemos que seguir cuidando. Nunca se sabe como puede reaccionar”.

Por su parte, Luciana Salazar, quien es íntima amiga del matrimonio, hizo referencia a la salud de Marcelo y cómo afectó a su entorno. “Fueron unos días tristes… Son unos días tristes. Tengo a gente amiga, casi familia, en una situación muy difícil y eso me tiene un poco triste. Un poco no… Bastante triste”, explicó luego de bailar en ShowMatch.

Y contó que está constantemente en contacto con Ana. “Hablo con ella todos los días, no me gusta que esté sola. Bah, sola no es la palabra porque está su hija, pero me gustaría estar ahí con ella para abrazarla”, señaló y aseguró que todos están aferrados a la fe, a la espera de que el empresario responda favorablemente al tratamiento y pueda despertar.