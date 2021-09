Advierten que EE.UU. prohibiría el ingreso de personas vacunadas con Sputnik V

EEUU anunció días atrás nuevas medidas con respecto a la apertura de fronteras. Entre ellas, se incluirá el permiso general para el ingreso de personas que estén vacunadas contra el Covid-19.

Sin embargo, no todas son buenas noticias, ya que solo se admitirá a los viajeros que estén inmunizados con vacunas aprobadas por las autoridades locales o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según informó el prestigioso periódico estadounidense The Washington Post, las flexibilizaciones comenzarán a regir desde noviembre. Uno de los detalles más importantes es que no podrán ingresar al país las personas que se vacunaron con la vacuna rusa Sputnik V.

A priori, la restricción golpeará de lleno a la población rusa, vacunada con el fármaco local que produce el laboratorio Gamaleya, pero también a habitantes de muchos países que acudieron a Moscú para inmunizar a su población, entre ellos, Argentina, que fue de las primeras naciones en adquirir Sputnik V y que actualmente produce una versión local de esa vacuna.

With registration in Indonesia Sputnik V is now authorized in 70 countries with total population of 4 billion people or 50% of the world’s population.

Together we will defeat #COVID ✌️ pic.twitter.com/zQKtUYZvTr

