A 11 años de la muerte de Romina Yan

Romina Yan se inició en el medio artístico en 1991 cuando, sin decirle a nadie (solo su mamá sabía) se presentó a los sucesivos castings de “Jugate Conmigo”, y quedó seleccionada.

Ese fue el inicio de lo que sería su paso a la actuación, donde con sus papeles marcó toda una generación de chicos que crecieron al son de “Chiquititas” con la que estuvo durante cuatro temporadas.

En el año 2000 volvió a la televisión, luego de tomarse un descanso por haber dado a luz a su primer hijo, Franco Giordano, fruto de la relación de amor con Darío Giordano, con quien tuvo dos hijos más Valentín y Azul.

En su regreso al trabajo lo hizo interpretando a Jessica en un episodio del unitario Tiempo final que se emitía semanalmente por Telefe. Además volvió a un amor y en el 2001 junto a Facundo Arana viajó a la Patagonia para filmar la película “Chiquititas: Rincón de Luz”.

Meses después protagonizó junto a Araceli González y Chayanne una novela que se llamó “Provócame”, luego de realizar otros papeles realizó una dupla que sería nuevamente exitosa junto a Damián de Santo, en Amor Mío en 2005.

En 2009 su madre le propuso grabar cinco capítulos de su telenovela juvenil Casi ángeles. Yan aceptó, pero esos cinco capítulos terminaron siendo más, de manera que terminó formando parte del elenco principal junto a Emilia Attias y Mariano Torres, interpretando a la hacker Ariel.

Romina en Casi Ángeles

Su última aparición en televisión fue en la serie de Disney Channel, Jake & Blake, donde interpretaba a la tía del personaje interpretado por Benjamin Rojas. Además, protagonizó junto a Fabián Vena y Viviana Saccone la obra Algo en común.

Un 28 de septiembre de 2010, mientras se encontraba entrenando en un gimnasio de Zona Norte, sintió un malestar y falleció a causa de una aneurisma. Fue trasladada al Hospital Central de San Isidro al que llegó ya sin signos vitales, de todas maneras el personal médico intentó reanimarla por 50 minutos, sin éxito.

La noticia del fallecimiento de la joven actriz de 36 años, paralizó aquella tarde a todos los argentinos que no podían creer lo que sucedía. Y aquella frase que solía canta llena de amor “Siempre estaré a tu lado por si acaso, te prenderé una luz y podrás ver”, cobró otra dimensión.

Tiempo después, fue su mamá, Cris Morena, quien contó los extraños sucesos que se dieron previos al fallecimiento de Ro, como suele llamarla.

“Yo creo que unos días antes, Romina se despidió, claramente se despidió”, supo contar su mamá y aseguró: “Yo terminaba Casi Ángeles casi siempre para mediados de septiembre y Romina, una semana antes, me dice: ‘Mamá, necesito que te lleves a los chicos'”. Cansada por la vorágine del fin de temporada, Cris al principio se negó. “Yo le dije: ‘Ro, no me puedo llevar a los chicos porque estoy terminando el teatro’. Y me dijo: ‘Mamá, necesito que te los lleves'”.

Mientras Cris se iba con los nenes, su hija le dijo unas palabras que logró entender unos días después. “Me voy de su casa, hago marcha atrás, me frena, me mira fijo y me dice: ‘¡Cuidá a mis hijos!'”, reveló la productora sobre las señales que ya en ese entonces le dejaba sin que nadie lo notara. “El día anterior a su muerte me mandó el círculo del infinito, porque ella pintaba mándalas. Ella nunca mandaba mails, no mandaba esas cosas”.

Y por si eso no fuera suficiente, Cris reveló cuál fue el último mensaje que intercambió con su hija mayor. El texto lo recibió a las tres de la mañana, y decía: “Me di cuenta de lo mucho que me parezco a vos, mamá”.

La respuesta de Cris a Romina Yan fue ya en la mañana, cuando le aclaró que ambas eran diferentes. A lo cual, Romina reflexionó: “Sí, por eso siempre vuelvo a vos”.

Póstumamente recibió varias conmemoraciones. El 29 de noviembre de 2010 en el último capítulo de la cuarta temporada de Casi ángeles, Cris Morena, su madre, narró una frase dedicada a su fallecimiento:

Así como el día sigue a la noche, todo final anuncia siempre un nuevo comienzo.

¡Que nos volvamos a ver!

¡Gracias por tanto!

Y su papá Gustavo Yankelevich la recordó, ante un sentido homenaje, en la entrega de los Martín Fierro.

Más tarde, el 5 de septiembre del 2018, en el día que la actriz hubiese cumplido cuarenta y cuatro años, se hizo un especial ViveRo, donde participaron artistas tales como Agustina Cherri, Lali Espósito, Luciano Pereyra, Valeria Lynch, Patricia Sosa, Soledad Pastorutti y Natalia Pastorutti, Axel, Abel Pintos, Sandra Mihanovich, Eugenia Suárez, Facundo Arana, Benjamín Rojas, Peter Lanzani, Benjamín Amadeo, Rocío Igarzábal, Nicolás Vázquez, Luisana Lopilato, sus hijos Franco, Valentín y Azul, entre otros.