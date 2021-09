Polémico viral: león marino se sube a un barco para escapar de las orcas y lo echan

En el video, que se hizo viral en redes sociales y desató diversas reacciones, se ve cómo la mujer se asustó al ser su embarcación rodeada por varias orcas de gran tamaño.

Una mujer pasó un mal rato cuando navegaba por la costa de la Columbia Británica, en el oeste de Canadá, al descubrir que un león marino se había subido a su barco y los dos acabaron rodeados por las orcas.

En el video, originalmente publicado en TikTok, la mujer muestra a su inesperado tripulante cuando se da cuenta de que la embarcación empieza ser rodeada por varias orcas de gran tamaño. “No sé qué hacer, no sabía que estabas ahí. Tienes que largarte“, se escucha a mujer hablando con el león marino con un tono alarmado.

En otro video, aparentemente filmado más tarde, se ve cómo la mujer acelera el paso cuando va caminando hacia el león marino y va subiendo la voz, repitiéndole que se tiene que ir y que ella tiene “trabajo que hacer”, no tiene “tiempo para esto”. En ese preciso momento, el animal vuelve al agua.

Correction: it’s a seal lion and she did kick it off the boat ☠️ pic.twitter.com/h9ZeNyUV8V — Eye- (@castrowas95) September 25, 2021

Los videos se volvieron virales en redes sociales y desataron diversas reacciones. Algunos de los usuarios parodiaron la situación, publicando imágenes de las orcas con armas, pidiendo a la mujer que les entregara al animal.

“Give me the seal Karen “ pic.twitter.com/8OEKCqkusx — goose fan account (@picklescoffee) September 25, 2021

“Ma’am this ain’t got nothing to do with you. Give us the sea lion and you’ll be on your way” pic.twitter.com/nd9Wl5OPFe — Sad Bulls,sox and Bears fan . free 🇵🇸 (@ImNotEdisAggin) September 26, 2021

Mientras otros usuarios criticaron a la mujer por no ser capaz de salvar al león marino. Un usuario se preguntó por qué la mujer no podía arrancar el barco con el animal a bordo. “Si las orcas hubieran querido esa foca, hubieran volcado el barco, tanto parado como en movimiento”, escribió un internauta.

Hold up, you couldn't start the boat with the seal on board? But 5 seconds after his ass hops off you drive away? If the orcas wanted that seal they were gonna flip the boat whether its stationary or moving. So why couldn't she drive the seal somewhere else then kick it off?? — just awareness (@Just_Awareness) September 26, 2021

El usuario que publicó los dos videos en Twitter, también subió los pantallazos de la respuesta de la mujer a por qué no había arrancado el barco para salvar al animal, en la que dijo que no podía hacerlo para que la hélice no matara a una de “250 orcas vivas, frente a dos millones de leones marinos”.

She had wayyyyy too much patience. The seal is getting yeeted pic.twitter.com/Ycg8eb880E — Eye- (@castrowas95) September 25, 2021

De acuerdo al Servicio Nacional de Pesca Marina, se estima que hay unas 50.000 orcas en todo el mundo, mientras el león marino se encuentra en peligro de extinción.