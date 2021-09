Demi Lovato aseguró que se contactó con extraterrestres

La cantante estadounidense Demi Lovato de 29 años afirmó que en una ocasión tuvo un encuentro cercano con seres extraterrestres en el Parque Nacional Joshua Tree, localizado en el estado de California, y que la experiencia fue alucinante.

“Salimos al desierto en Joshua Tree y básicamente vi un platillo azul que estaba a unos 15 metros de distancia, tal vez menos, era como si flotara sobre el suelo. Bajó a los tres metros como si me siguiera”, dijo Lovato durante una reciente entrevista. “Fue una experiencia hermosa e increíble”.

La estrella pop continuó diciendo que su encuentro “cambió la forma de ver el mundo”. “Tienes una sospecha y luego, de repente, esa sospecha se confirma”, explicó.

La artista está inmersa en la promoción de su próxima serie de Peacock, la plataforma de NBC, “Unidentified With Demi Lovato”. Según Lovato, están intentando “descubrir la verdad sobre el fenómeno OVNI” junto a su hermana Dallas Lovato y su mejor amigo Matthew Scott Montgomery.

Sin embargo, según la estrella, esta no era la primera vez que interactuaba con extraterrestres. Lovato explicó en otra entrevista que quedaron fascinados con los ovnis después de una “experiencia profunda” en las celebraciones de su 28 cumpleaños en 2020.

“Hice contacto [con extraterrestres] y fue una experiencia alucinante. Desde entonces, comencé a investigar más esto y quería hacer un programa al respecto “, dijo la cantante en diálogo con la revista Entertainment Weekly.

“Estábamos mirando las estrellas e intentamos hacer este protocolo en el que haces contacto, y de repente algo apareció directamente sobre nosotros en el cielo”, explicó Lovato, y agregó que vieron “luces enormes que hicieron un signo de interrogación en el cielo antes de que la figura iluminada desapareciera”.

”Me di cuenta entonces de que mi vida probablemente iba a cambiar de una manera espiritual”, añadió.

En un tráiler del programa, Lovato expresa su deseo de “descubrir qué sucedió realmente” durante aquel encuentro con ese misterioso objeto de color azul.

Lovato está convencida de que los extraterrestres “viven entre nosotros”. “[Son] seres muy cariñosos e inteligentes que solo buscan el mejor interés de nuestro planeta”, opinó.

“Unidentified With Demi Lovato” estará disponible el 30 de septiembre en Peacock.

Lovato sorprendió el año pasado a sus más de 93 millones de seguidores en Instagram con una publicación en la que cuenta su experiencia de avistamientos y contacto con extraterrestres.

La cantante compartió un video y tres fotos como “evidencia” de su relato: “Estas son solo algunas de las pruebas de debajo de las estrellas, en el cielo del desierto, que ya no se pueden ignorar y deben compartirse de inmediato”.

“Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos, tanto en el cielo como a metros de mí”, explicó la artista al hablar sobre unos retiros que ha realizado en el Parque Nacional de Joshua Tree, ubicado en California.

Más allá de burlas o de las críticas que recibió por parte de algunos seguidores, la cantante está convencida de haber visto extraterrestres y de haberse comunicado con ellos.