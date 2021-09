Horóscopo de hoy, 29 de septiembre

En este día cada uno de los 12 signos del zodíaco deben mantener la calma ante diferentes situaciones y sacarle provecho a los consejos, estos pueden ayudarlos en el futuro. Conocé los predicciones según la astrología respecto a la salud, el amor, el dinero y el trabajo.

Estamos en la fase de Mercurio retrógrado en Libra. Este periodo hace que los signos zodiacales se renueven de energía. La cual puede ser útil para analizar bien qué es aquello que pertenece a su cotidianidad y no los favorece. Además, este tiempo los puede ayudar a conocerse más y sacar lo mejor si mismos.Conoce las predicciones de los astros para este miércoles 29 de septiembre de 2021.

Aries

No creas que el mundo conspira contra ti. Tal vez sea hora de analizar en qué estás fallando para que te suceda lo que te sucede. Llega la calma luego de la reconciliación. Pero no te confíes, nuevos y más intensos nubarrones se avizoran en el horizonte. Las perspectivas de éxito no son desfavorables. Sólo si haces un esfuerzo extra lograrás cumplir con los objetivos propuestos.

Tauro

Si comienzas a analizar los últimos sueños que has tenido, descubrirás mensajes que te ayudarán a solucionar problemas afectivos. Tu pareja pondrá a prueba tu madurez y tu sinceridad. Podrás ver cómo avanza tu economía. Has trabajado mucho, de manera constante, y es momento de cosechar los resultados.

Géminis

No veas todo desde una óptica negativa. Si aprendes a encontrar lo positivo de la vida podrás vivir plenamente cada momento. No es el mejor momento para discutir con tu pareja. Lo mejor será evitar los pleitos porque la relación está en peligro. Tienes muchas posibilidades de sentirte tranquilo respecto a tus finanzas. Reina un clima de tranquilidad nunca visto.

Cáncer

No discutas por tonterías. Si buscan sacarte de las casillas no entres en el juego, es una trampa para dejarte mal parado. Posar tus ojos en la pareja de tu amigo te empujará a un juego peligroso donde tienes mucho que perder. Ten cuidado. Necesitarás afinar la visión para determinar dónde están las buenas oportunidades y no dejar que se te escapen.

Leo

Que tus preocupaciones no nublen tu juicio hoy. Busca en ti la voluntad para vivir a pleno. Aprovecha esta jornada para hacer junto a tu pareja aquellas actividades domésticas que están pendientes. Aprovecha el día para preparar ese material de trabajo que tanto necesitas. Deja todo listo y en orden.

Virgo

Tu paciencia será puesta a prueba repetidas veces en la jornada. Siempre mantén la calma y controla tus palabras. Debes aprender que la óptica bajo la cual elijes ver las situaciones de la vida hace una tremenda diferencia a la hora de resolverlas. Se dará la oportunidad de sumar gran cantidad de puntos con tus superiores. No dudes en sacarle todo el provecho posible.

Libra

Tendrás sorpresas no demasiado gratas en la jornada. Que esto no te afecte en sobremanera, lidia con ellas con la mente fría. Es hora de que le demuestres a tu pareja que estas lo suficientemente maduro y seguro, como para formalizar la relación. Aprovecha la jornada de hoy para planificar lo que resta de la semana laboral. No permitas que te sorprendan las obligaciones.

Escorpio

No puedes estar bien con cada persona que se cruce en tu camino. Siempre prioriza el bienestar de tus seres queridos. No existen límites para lo que uno puede hacer si pone todo su empeño en algo. Lo importante es no desistir cuando la adversidad llegue. Ciertas declaraciones tuyas cargarán de tensión el ambiente laboral. Cuidado.

Sagitario

No podrás salirte siempre con la tuya en la vida. Hoy quedará demostrado para ti que no puedes vivir a base de orgullo. Evalúa la situación antes de tomar una decisión equivocada. Entrarás en una racha imparable a nivel laboral. Aprovecha el impulso que ésta le dará a tu carrera profesional.

Capricornio

En el plano afectivo todo marcha bárbaro, pero en plano laboral surgen complicaciones. Estar todo el tiempo yendo de casa al trabajo y del trabajo a casa, terminará agotándote. Hazte un tiempo para estar con los tuyos. Vives cada día con tu pareja como si fuese una película romántica. Pero ten cuidado, porque no todas tienen un final feliz.

Acuario

Hoy tendrás muchas ganas de terminar con aquello que no te causa placer. Rompe las cadenas que te atan y sé feliz. La relación entre tu familia y tu pareja pasa por su peor momento. No intentes ponerte en el rol de mediador porque te irá mal. Alguien te alertará sobre un gasto innecesario. Si no le haces caso, terminarás gastando más dinero del que tenías previsto.

Piscis

Deberás tomar una decisión importante y no tendrás a quién pedirle un consejo. Tu lema es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Si no cambias tu forma de pensar siempre vivirás un paso atrás. Con los juegos de azar puedes obtener algunas ganancias, pero no que se haga un vicio porque terminarás perdiendo todo.