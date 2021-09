El posteo de Lionel Messi junto a Ed Sheeran revolucionó las redes

Lionel Messi disfrutó de su tan esperada noche con la camiseta del París Saint Germain.

En el marco del primer partido en el Parque de los Príncipes por la Champions League, el equipo de Mauricio Pochettino recibió al Manchester City de Pep Guardiola, uno de los grandes candidatos a quedarse con el máximo título de clubes del fútbol en Europa. El astro argentino fue el gran protagonista ante el conjunto inglés porque definió el duelo con una jugada que llevó su sello para poner el 2-0 final.

Corría el minuto 74 de juego cuando el número 30 del PSG tomó el balón en su propio campo y aceleró camino al arco defendido por el brasileño Ederson. De derecha al centro en su carrera, habilitó a Kylian Mbappé, y el delantero francés le dejó la pelota lista para que La Pulga ejecute un perfecto disparo con su zurda que se clavó en la parte superior del arco rival. De esta manera fue que Messi convirtió su primer tanto para el conjunto parisino y dejó atrás la lesión en su rodilla izquierda que lo descartó de los últimos dos encuentros por la Ligue 1 ante el Metz y Montpellier.

Una vez que concluyó el partido, el rosarino aprovechó la oportunidad para tomarse una foto con una de las máximas estrellas de la música en la actualidad. El cantante Ed Sheeran estuvo presente en el Parque de los Príncipes y pudo presenciar la gran conquista de Messi para el PSG. En las entrañas del estadio, el astro del fútbol y británico posaron para la cámara y Leo subió la imagen a sus redes. “Un gusto conocerte, Ed crack!!”, fue lo que escribió el argentino.

El posteo de Lionel Messi junto a Ed Sheeran

Rápidamente, la imagen recibió más de 3 millones de Me Gusta y miles de comentarios. Uno de ellos fue el Sofía Balbi, la esposa del uruguayo Luis Suárez, amigo de la familia y particularmente de Antonella Roccuzzo, a la que le dedicó un particular mensaje. “A alguien que yo conozco esta foto le encantaaaa! 😂😂😂🤣 @antonelaroccuzzo”, escribió la pareja del goleador ex Barcelona y que desde hace más de una temporada se mudó al Atlético Madrid.

En junio pasado, la propia Antonella subió una foto en su cuenta de Instagram en la que se la puede ver con la tapa del último disco “X” del cantante británico, algo que demuestra su devoción por el hombre que se convirtió en una estrella mundial en los últimos años.

Con sólo 30 años, Sheeran es una figura central de la música en la actualidad. Con grandes éxitos como “Shape of You”, “Perfect” o “Thinking Out Loud”, el nacido en Halifax participó a dúo de un tema con el artista argentino Paulo Londra que lleva el título “Nothing on You”.

Además del cantante del Reino Unido, otro de los que se rindió ante la obra maestra de Messi fue un viejo conocido. Guardiola, que ya vio como el argentino le anotó siete goles en sus cinco enfrentamientos posteriores a la etapa de Pep como entrenador del Barcelona, habló después del partido sobre la actuación del rosarino.

“No se puede contener a Leo 90 minutos. Acaba de superar una lesión y le falta un poco de ritmo pero cuando tiene el balón no es fácil pararlo. Pese a todo nos hemos procurado ocasiones. Estoy satisfecho de la forma en la que hemos jugado. Hemos hecho lo que debíamos hacer, este es nuestro equipo, hemos hecho nuestro juego”, dijo el DT español.

“Deseo lo mejor a Messi. Pasamos un periodo feliz en Barcelona y si ahora ha decidido venir a París le deseo lo mejor”, agregó Guardiola, que al mismo tiempo hizo hincapié en el futuro próximo de su equipo, sin antes volver a remarcar la tarea de su ex dirigido.

“Tengo que felicitar a mi equipo. En la segunda mitad, Donnarumma hizo algunas buenas paradas. Jugamos para ganar. lamentablemente no les costó mucho anotar. El gol de Messi fue fantástico. Esta noche comeremos bien, beberemos una copa de vino, para recuperarnos y prepararnos para el partido contra el Liverpool”.