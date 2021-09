Horóscopo de hoy, 30 de septiembre

Estamos en el último día del mes y, eso significa se abre un panorama nuevo que puede ser beneficioso para renovarse de energía. Además, en esta fase de Mercurio retrógrado en Libra, hace que cada signo zodiacal analice su cotidianidad e identifica lo bueno y lo malo en ella.

Además, este tiempo es bueno para expresar aquello que de omite por verguenza o miedo. Algunos signos pueden manejar mejor esta y no dudan en decir lo que creen correcto o lo mejor para sí.mismo. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 30 de septiembre de 2021.

Aries

No tendrás ningún miedo a decir lo que piensas abiertamente, algo muy de tu signo que no sabe ocultar lo que piensa, de hecho, hasta tu expresividad te delata en la mayor parte de las ocasiones. Te escucharán, desde luego y conseguirás tu propósito.

Tauro

Tenderás hoy a callarte lo que estás sintiendo y no mostrar en público tus emociones ni siquiera a tus amigos o amigas más cercanos. Eso es porque quizá tengas una pequeña tormenta interior por tus sentimientos. Reflexiona y toma el aire.

Géminis

Confiar en los demás no es nada negativo, así que no te debes arrepentir de haber contado algo muy íntimo que llevas casi como un secreto. Alguien te tiene total fidelidad y no se le escapará ninguna información. Al fin y al cabo, es tu vida.

Cáncer

Vas a remontar en lo físico y vuelves a tener esa energía que había sufrido un bajón. Hay algo que te motiva, que te ilusiona y que te hace sentir de nuevo bien interiormente. Aprovecha esa motivación para comenzar una tarea de superación.

Leo

No será un mala jornada en asuntos de dinero, e incluso podrás echarle una mano a alguien que lo necesita y que ves que realmente pasa por un apuro. Pero hazlo con precaución, sin excederte en nada y dejando las condiciones muy claras.

Virgo

Hoy puedes tener en tu mano la capacidad de tomar una decisión que afecta a muchas personas. Si es así, tómala con la mayor de las responsabilidades y sin dejar que lo frívolo forme parte del asunto. Es importante que pongas la mayor seriedad en ello.

Libra

No sueles improvisar con mucha facilidad porque te gusta todo pensado y hecho con organización, pero hoy vas a tener que hacerlo ante un pequeño contratiempo que no habías previsto. Lo resolverás sin problemas, pero con cierto esfuerzo mental.

Escorpio

No temas la crítica y sigue tu camino sin inmutarte hoy. Los que te juzgan no saben realmente lo que hay en tu interior ni cuáles son tus razones para hacer determinadas cosas. Pero por el momento, tampoco es necesario dar explicaciones.

Sagitario

Tus reflejos mentales estarán muy afinados hoy y eso te permite salir con éxito de una discusión que planea por ámbitos familiares. Si es con un o una “ex” y tienes bienes compartidos, ganas la partida. Todo se decanta a tu favor.

Capricornio

Harás bien en alejarte de algo, un actividad que puede ser molesta y que ves que no es de tu estilo, incluso si los amigos o amigas te insisten en participar en ella. No te vas a encontrar a gusto, así que debes evitar ponerte en riesgo.

Acuario

Aunque pienses en el futuro y como desearías que sea, no te debes angustiar por él, ya que eso no te va a aportar nada bueno y puede llevarte a demasiada incertidumbre e inquietud. Vive al día y no pienses más en lo que puede suceder negativamente.

Piscis

No debes de tener prejuicios ya que eso no te hace ningún bien y puedes ponerte a ti mismo o a ti misma piedras en tu propio tejado. Abre tu mente a cosas y personas distintas a ti y deja entrar otro tipo de miradas y de formas de pensar.