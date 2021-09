Cadena perpetua para un policía británico que violó, asesinó y quemó a una joven

Un policía británico fue condenado a cadena perpetua por la violación y asesinato de la joven londinense Sarah Everard en marzo de este año, un caso que conmocionó al Reino Unido y desató un debate sobre la seguridad de las mujeres y la actuación policial.

El asesinato se produjo en “circunstancias especialmente brutales, trágicas y devastadoras”, afirmó el juez Adrian Fulford, del tribunal penal de Londres, al anunciar la sentencia contra Wayne Couzens, de 48 años, informó la agencia de noticias AFP.

Everard, una ejecutiva de marketing de 33 años, fue secuestrada, violada, estrangulada y quemada cuando volvía a a pie de noche a su casa el 3 de marzo tras visitar a unos amigos en el sur de Londres.

Sus restos fueron hallados en un bosque una semana después.

La desaparición de la mujer, que ocurrió en pleno confinamiento contra el coronavirus, conmocionó a todo el país, provocó grandes protestas y desató un nutrido debate sobre la seguridad de las mujeres en las calles.

Couzens, agente de la unidad de élite de protección diplomática de la policía de Londres, fue reconocido gracias a cámaras de videovigilancia y detenido el 9 de marzo en su domicilio de Deal, en el sureste de Inglaterra.

En julio admitió el secuestro, violación y asesinato.

Acusándola de saltarse las restricciones impuestas contra la pandemia del coronavirus, que entonces prohibían las reuniones en casas de otros, el policía, que estaba fuera de servicio, llevó a cabo una “falsa detención”, esposando a la joven antes de secuestrarla, había explicado el fiscal Tom Little ante el tribunal el miércoles.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron esta escena, de la que también fue testigo una pareja que pasaba por el lugar en un coche y supuso que un agente de policía encubierto estaba realizando un arresto, precisó el fiscal.

La madre de la víctima, Susan Everard, se declaró “atormentada por el horror”.

“Me indigna que haya jugado con el hecho de ser policía para conseguir lo que quería”, subrayó.

El asesinato de Everard abrió un debate sobre la violencia machista en el Reino Unido.

