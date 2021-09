El tenso momento de Mica Vázquez al recordar su relación con Fernando Gago

Este miércoles Micaela Vázquez fue una de las famosas invitadas a participar de Pasapalabra, el ciclo de entretenimiento de Telefe conducido por Iván de Pineda, en donde vivió un tenso momento al recordar su relación con Fernando Gago.

En una de los juegos la actriz debía descifrar una canción gracias a algunas pistas musicales. Para su sopresa, una de las ayudas aportadas por la producción fue una foto del ex jugador de Boca Juniors y su reciente ex esposa, Gisella Dulko.

Lo más curioso es que la emisión de este miércoles fue grabada antes de la escandalosa y reciente separación de Gago y la ex tenista.

“Chicos, ¿me pusieron a mi ex novio por algo?”, dijo Vázquez al ver la foto de quien fue su pareja por casi cuatro años. “Lo que pasa es que nos calzaba”, se defendió el conductor quien tuvo que repetir la consigna a la participante que estaba claramente incómoda con la situación.

“No, todo bien, me separé y se casó con ella pero bárbaro. No pasa nada. Está bien, me la merezco producción”, lanzó entre risas la ex Rebelde Way. “¿Cómo es? Ni escuché, miré la foto y me nublé”, confesó la actriz que se batía a duelo con Barbie Franco para descifrar la canción “Shut Up” de Black Eyed Peas.

Micaela Vázquez y Fernando Gago fueron pareja desde el 2005 al 2009

“¿Viste cuando recordás cosas lindas? Esto me dio como escalofríos, tres pibes tiene”, dijo ironicamente mientras intentaba sacar la pista del juego. “Ella es una gran tenista”, aportó De Pineda. “Era, está retirada”, contestó la actriz y se rió una vez más.

“A ver, tengo la mejor. No hablo a menudo pero me fui a vivir a España con él. Después un día nos separamos y a los seis meses se casó con ella”, repitió Vazquéz dejando entrever que, posiblemente, el deportista le habría sido infiel con la ex tenista.

Gago y Gisella Dulko se casaron en el 2011

Luego, Mica logró descubrir de qué canción se trataba pero cambió la letra original en inglés por una en castellano y muy personal: “Dame el punto Iván porque me cagaste con la foto de mi ex y su esposa”, cantó y se llevó el punto del juego.

“Me separé cuando tenía 22 años. Igual tengo algo para decirle, ¿puedo aprovechar el momento? Fer, el nombre de tu segunda hija era el que habíamos hablado… chiste, chiste”, concluyó la actriz y reveló que el nombre de la segunda hija de Gago y Dulko, Antonella, nacida en 2015 habría sido pensado por ambos cuando estaban juntos.

Esta perlita llega en medio de la escandalosa separación del ex DT de Aldosivi de su esposa Gisella Dulko quien habría encontrado al padre de sus tres hijos – Mateo, Antonella y Daniele – teniendo relaciones en su propia habitación con su mejor amiga, Verónica Laffitte.

Según reveló la panelista de Los Ángeles de la Mañana, Cinthia Fernández, la pareja que contrajó matrimonio en el 2011 ya habría iniciado los trámites de divorcio mientras que otros aseguran que el ex jugador de Vélez Sarsfield y Laffitte ya estarían conviviendo.