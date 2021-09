Viral: elefante salvaje embiste un autobús lleno de pasajeros en la India

El incidente no dejó con víctimas y solo causó desperfectos en el parabrisas, ya que el elefante decidió regresar al bosque poco después del ataque.

Los pasajeros de un autobús público en el distrito indio de Nilgiris (estado de Tamil Nadu) tuvieron que hacer una parada imprevista el pasado sábado después de que un elefante enojado rompiera el parabrisas del vehículo que le bloqueaba el paso, recogen medios locales.

Una grabación muestra al animal salvaje arremetiendo contra el autobús, mientras que el conductor parece mantenerse en total calma.

“Enorme respeto al conductor de este autobús público en Nilgiris que mantuvo la calma incluso bajo los golpes aterradores en el autobús por parte de un elefante nervioso”, tuiteó la secretaria principal de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bosques del Gobierno de Tamil Nadu, Supriya Sahu, que publicó el video. “Por eso dicen que mantener la cabeza fría hace maravillas”, añadió al señalar que el conductor ayudó a los pasajeros a desplazarse hacia la parte trasera del vehículo.

Huge respect for the driver of this Government bus in Nilgiris who kept his cool even under the terrifying hits on the bus from an agitated tusker.He helped passengers move back safely, in an incident today morning. Thats why they say a cool mind works wonders VC- by a friend pic.twitter.com/SGb3yqUWqK

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) September 25, 2021