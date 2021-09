Tragedia en la costa: se ahogó junto a su amiga cuando intentaba salvarle la vida

Todo ocurrió el pasado 23 de septiembre. Los dos iban con una tercera persona. Varios medios coinciden en que se trataba de la esposa de Gagarin. En todo caso, ella decidió filmar una escena ‘de riesgo’: Emma iba a hacer una maniobra particular en el mar.

El agua estaba embravecida y arremetía con inusitada fuerza contra la costa. Las enormes olas se formaban en instantes y con mucha frecuencia. Una tras otra. Entonces pasó la tragedia.

Según reseñaron medios locales españoles, la maniobra de Emma no salió bien y ella terminó cayendo al agua.

Daniil, al ver lo que se predecía como una tragedia letal, se lanzó en su auxilio. Sin embargo, él también fue víctima del feroz oleaje.

ATENCIÓN: IMÁGENES SENSIBLES

Death of Daniil Gagarin, and Emma Monkkonen

Footage shows the heart-stopping moment Russian Daniil Gagarin, 30, dives into the choppy waters in an attempt to rescue Emma Monkkonen, 24, of Finland.

The tragic incident unfolded at the La Zorra cove in Torrevieja on September 23 💔 pic.twitter.com/BKOwf1wZdA

— Fukov (@DjFukov) September 28, 2021