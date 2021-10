Bake Off: Gino y Ximena hicieron estallar las redes en el desafío de parejas

Los jóvenes pasteleros amateurs se convirtieron en el blanco de los memes y comentarios por su fallida experiencia como equipo en una prueba sorpresa.

La noche del jueves los participantes de Bake Off Argentina (Telefe) se enfrentaron a un desafío sorpresa que consistió en preparar un kilo de masas secas con seis variedades de sabores. A diferencia de las pruebas anteriores, esta vez tuvieron que trabajar en duplas, y a través de un sorteo de números definieron los siete equipos. El azar unió a Gino Minnucci y Ximena Alfaro, dos pasteleros amateur de edades similares que hicieron reír a los espectadores: sus nombres ocuparon el primer puesto en las tendencias de Twitter, gracias a su fallido intento por cumplir con la consigna.

Ximena, de 20 años, es estudiante de instrumentación quirúrgica, y también es la más joven de las mujeres que siguen en carrera en la competencia. Gino, por su parte, tiene 22 y estudia ingeniería eléctrica; y aunque no es el menor de los varones -Gianlucca, de 19 años, es el más joven -, se identifica como el más “inmaduro”, porque se toma todo con humor, incluso los peores resultados de sus creaciones. Apodado “El Gaucho” por su variedad de boinas y looks campestres, ya tuvo varios cruces con Dolli Irigoyen, quien le pide que “no se disperse” en las pruebas porque sus dudas quedan a la vista cuando presenta los platos.

“Somos de los más jóvenes, tenemos casi la misma edad y bueno, creo que se nota”, reconoció detrás de cámara la pareja que se convirtió en blanco de memes durante el programa. Lo cierto es que empezaron con el pie izquierdo porque Gino se olvidó de que tenía un pionono en el horno y se le quemó. Sin rendirse, empezó de nuevo y preparó una nueva mezcla, pero cuando tuvo que retirar la bandeja no tenía ningún repasador cerca y la agarró con la mano: “Pará que me estoy quemando, ¡pará!”, exclamó, mientras su compañera no podía evitar tentarse por sus maniobras atolondradas, y trataba de asistirlo para que colocara la asadera en el abatidor.

“No se si soy la mejor dupla para ella, pero esto es un show”, comentó el participante con su clásica sonrisa. Mientras tanto, en las redes los fanáticos coincidían y celebraran su falta de organización. “Gino y Xime son como los revoltosos del fondo del aula”; “Ellos dos somos todos en clase”; “Parecen dos pibes de la secundaria”; “Lo mejor de la noche sin dudas Gino y Xime”; fueron algunos de los comentarios que inundaron la red social del pajarito, además de gran cantidad de memes sobre las dificultades que enfrentaron hasta el último minuto de la prueba.

“Vos tenés la culpa, no te puedo ni mirar que me hacés reír”, advirtió entre risas la concursante. Cuando los jurados pasaron por sus estaciones de cocina se mostraron preocupados por su falta de concentración, y Damián Betular lanzó una frase sin filtro dirigida a Ximena: “No te envidio en lo más mínimo en este momento”, como una clara referencia a que su mayor desafío sería “encaminar” a su compañero.

“¡Gino por favor, hacé algo! No llegamos ni de casualidad, y me estás estresando porque faltan muchas cosas”, reconoció la participante, cuando restaban tan solo 15 minutos para entregar la bandeja de masas finas. En medio del apuro por envolver las preparaciones para imitar la presentación de panadería, Gino cortó la cinta de regalo con los dientes, y este detalle también fue muy comentado en las redes. “Usé la dentadura porque no había tiempo y era la única herramienta que tenía”, se excusó con picardía.

Al momento de la degustación, la dupla fue una de las peores de la velada: no alcanzaron el objetivo, ya que su paquete pesó 790 gramos y tampoco tuvo los mejores sabores. “El pionono relleno crema y dulce de leche estéticamente está horrible, y es como que le falta un ingrediente”, comentó Betular. La más piadosa fue Pamela Villar, quien destacó algunos puntos buenos: “La tartita tiene muy rica la mermelada de frutillas, el pañuelito de tiramisú está riquísimo y los tamaños son parejos y están correctos, pero cuando abrís una bandeja de masas finas tiene que ser una fiesta, y acá no pasó eso”.

Sobre el final Paula Chaves le preguntó a Ximena cómo había la experiencia de cocinar con Gino, y la joven respondió con honestidad: “Por lo menos pudimos llegar a presentar lo que cada uno quería hacer, pero sí, le tuve que dar unas cuantas correcciones para mantenerlo enfocado”. En las entrevistas detrás de cámara el equipo coronó su fallida prueba con un divertido diálogo: “Lo tuyo estaba bien, la verdad que me sorprende, no te tenía fé”, reveló el participante, y su compañera remató: “¡Ni yo a vos! Pero al menos quedaron ricas y la pasamos bien”.