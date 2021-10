VIDEO: una mujer se defiende con su bastón del ataque de un leopardo

Tras el ataque, el cuarto en el barrio en los últimos días, las autoridades locales instalaron en el vecindario 10 cámaras trampa.

En la grabación de una cámara de videovigilancia que se ha difundido en las redes sociales, se puede observar a la mujer desprevenida sentada en un banco, sin sospechar que está siendo vigilada por un depredador.

Sin embargo, cuando el animal salvaje la atacó por la espalda, la mujer reaccionó rápidamente, golpeó al felino con su bastón y logró espantarlo.

La mujer, de 55 años, sufrió rasguños en la cara, pecho y espalda, cuyo tamaño hacen suponer que se trató de un ejemplar que todavía no ha alcanzado la madurez.

Tras el ataque, el cuarto en el barrio en los últimos días, las autoridades locales instalaron en el vecindario 10 cámaras trampa y esperan poder determinar si se trata de un ejemplar semiadulto o si hay más felinos detrás de estos sucesos.

