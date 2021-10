Colapsó un edificio residencial de ocho pisos en la India

Un edificio de ocho pisos se derrumbó este jueves en la ciudad de Shimla, en el norte de la India, según informaron medios locales. No se reportaron heridos ni fallecidos.

Previamente, el edificio fue desalojado al haber sido declarado en ruina por presentar grietas tras un desprendimiento de tierra.

Hace unas dos semanas, las autoridades locales habían declarado en ruina inminente la edificación por presentar grietas tras un desprendimiento de tierra. Posteriormente, el propietario construyó un muro de contención para salvar el edificio, pero el miércoles pasado se produjeron nuevas grietas, y el edificio fue desalojado junto a otras construcciones cercanas.

Según medios, los edificios verticales de varios pisos situados en laderas empinadas y el deslizamiento de las mismas debido a la rápida pérdida de la cubierta vegetal ha hecho que la ciudad de Shimla sea propensa a las calamidades naturales.

An eight story building collapsed at #Kachighati in #Shimla. No one was injured and no loss of life reported as the administration had vacated the building in advance.@timesofindia pic.twitter.com/ZCUbBtVMQh

— Rajinder S Nagarkoti (@nagarkoti) September 30, 2021