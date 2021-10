Juariu se despidió de “Bendita” a días de integrar “MasterChef Celebrity 3”

La periodista experta en redes sociales abandonó el ciclo conducido por Beto Casella para iniciar una nueva etapa en el reality gastronómico de Telefe.

Luego de que se conocieran los primeros diez participantes que integrarán la nueva temporada de “MasterChef Celebrity”, Juariu se despidió de “Bendita”. La periodista especialista en las redes sociales decidió dar un paso al costado del ciclo de Canal 9 tras ser convocada al reality gastronómico de Telefe.

“Hoy vamos a despedir a Juariu”, anunció Beto Casella en su histórico programa. “Te pido que no llores”, contestó Vicky Brauer – su nombre verdadero- ante la presentación del conductor.

Tras presentar un informe con los pasos de la panelista por el programa, el líder del ciclo expresó orgulloso y entre risas: “Otra vez somos semillero de talentos. Nosotros somos un equipo chico y después vienen y se los llevan por el poder del dinero”.

“Yo los veía desde siempre, así que muchísimas gracias. Cuando llegué a Bendita me di cuenta por qué era ese gran éxito que se ve desde afuera. Comencé a conocer a la gente que trabaja, a los que están detrás de cámaras, a todos los productores, los camarógrafos… Siempre que llegás es una alegría. Me apoyan y me tuvieron muchísima paciencia”, indicó emocionada.

“Gracias a vos, Beto, por darme el espacio, el lugar, por dejarme traer mis cosas y por alentarme. Gracias a mis compañeros que también me alentaron y me enseñaron todo, porque yo no venía de la tele”, continuó al borde de las lágrimas.

Por último, Juariu manifestó: “Para mí este es un lugar que me hace muy feliz. Los voy a extrañar mucho, pero los sigo mirando desde casa. Gracias por la paciencia y el amor”.