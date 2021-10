Juicio a Lautaro Teruel: una de las víctimas dio un duro testimonio

La mujer declaró durante más de cinco horas, sin la presencia de los acusados en la sala y sin público. Es la causa por abuso sexual en la que también están imputados dos amigos del joven.

Una de las víctimas que denunció a Lautaro Teruel declaró este viernes en el quinto día del juicio. El joven hijo del cantante Mario Teruel de Los nocheros está siendo juzgado por abuso sexual. La mujer dio su testimonio durante más de cinco horas y contó cómo sucedieron los hechos la noche en que, según relató, fue abusada por Teruel. El joven habría entrado, desnudo, mientras ella mantenía relaciones consentidas con otro muchacho.

Este viernes el tribunal salteño escuchará la declaración de los dos coimputados y la denunciante, que aseguró haber sido violada por el trío a principios de 2014 cuando tenía 19 años.

En la denuncia, la víctima señaló que durante el verano de 2014, cuando tenía 19 años, fue abusada sexualmente por Teruel, en el domicilio del acusado, junto a dos amigos. La imputación es por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.

Según relató la víctima en el juicio, en enero o febrero de 2014, había ido con un amigo a un bar en la ciudad de Salta. Cuando estaban ahí, ella recibió un mensaje donde Teruel, Farfán y Rodríguez le proponían hacer algo esa noche. Les dijo dónde estaba y al rato llegaron los tres imputados. Luego el amigo que estaba con ella inicialmente tuvo que irse y ella se quedó sola con ellos.

Al cabo de unas horas, a una fiesta y más tarde a un boliche, pero como había poca gente se dirigieron a la casa de Teruel. Al llegar, Silvio Rodríguez la llevó de la mano a una habitación que estaba en el piso de arriba. La mujer dijo que lo siguió porque quería estar con él.

Cuando estaban teniendo relaciones, ella se encontraba de espaldas y entró Teruel, desnudo, y abusó de ella. Según contó la víctima, Rodríguez no dijo nada y salió de la habitación. Entonces entró Farfán, también desnudo. La víctima declaró que tuvo la sensación de que “se estaban turnando”.

Luego, bajó las escaleras. Al verlos no se animaba a hablarles y finalmente se fue en un auto con Farfán, pero en el camino no hablaron.

Ella conocía a los tres y era muy amiga de Farfán porque tocaban música juntos. Por otro lado, explicó que la relación con Lautaro era más superficial. Notaba que a veces él le hacía insinuaciones, chistes, pero ella no le daba lugar.

Cuando le preguntaron acerca de la denuncia pública que realizó en Facebook en diciembre de 2018, contó que la decisión de hacerla surgió luego de una charla con una amiga, en Buenos Aires. Era el momento de la denuncia de la actriz Thelma Fardin. Con su amiga, compartió experiencias íntimas y así decidió publicar su denuncia. “Fue como un desahogo”, manifestó.

Hasta ese momento, la víctima le había comentado a algunos amigos y amigas acerca del hecho, pero no se había animado a contarle a su familia por temor a quedar expuesta. Tiempo después ella se fue a estudiar a Buenos Aires, pero reconoció que hasta ese momento no se había animado a bloquear a los acusados en sus redes sociales.

“Ellos hacían de cuenta que nada había pasado. Eso me hacía pensar que yo era culpable. Al no haberlos bloqueado y al no haber hecho nada al respecto, me sentía cada vez más afectada”, señaló. También agregó que al viajar a Buenos Aires se sintió aliviada por no tener que verlos más. “Cada vez que volvía, los evitaba”, contó.

El juicio está a cargo de los jueces de la Sala III, Carolina Sanguedolce, María Gabriela González y Pablo Farah. Además de esta causa, Teruel está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño