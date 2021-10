Ricky Martin habló sobre el cambio en su rostro

El cantante negó haberse realizado cirugías estéticas o aplicarse botox en un video donde mostró sus líneas de expresión y movió la cara para demostrar que su cara sigue siendo natural.

Ricky Martin causó polémica hace unos días debido a los aparentes arreglos estéticos que el cantante se realizó en el rostro, mostrados en una entrevista que se públicó hace unos días lo cual desató una serie de rumores y memes al respecto.

En un promocional para su próximo concierto en el hotel MGM de Las Vegas al lado de Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, el boricua lució con las facciones del rostro hinchadas, lo que hizo que su imágen se viralizara en internet.

Las reacciones ante la apariencia del cantante no se hicieron esperar, pues de inmediato hubo quienes afirmaron que se “puso relleno” en el rostro para eliminar las arrugas, mientras que algunos más hablaron acerca de un presunto comunicado por parte de sus representantes donde se afirmó que había sufrido una reacción alérgica.

Debido a los numerosos rumores acerca de su rostro, el cantante decidió aclarar su situación con su propia voz por medio de su cuenta de Instagram, donde le dijo a sus fans lo que en verdad había pasado.

“Hola familia ¿cómo están?, estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados porque presuntamente yo me hice algo en la cara; pero miren, ¡tengo líneas!, si me pongo botox o si me pongo fillers se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”, afirmó el cantante.

Ricky Martin explicó el motivo del cambio de su rostro (Video Instagram: ricky_martin)

Después de aclarar que no se ha sometido a ningún tipo de cirugía estética, Ricky expuso el posible motivo por el cual su rostro apareció hinchado ante las cámaras de televisión:

“El día de la entrevista, lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitaminas, y yo creo que ahí vino una reacción rara en la que simplemente me inflamé de la cara, pero fuera de eso, pues fue un día normal. No quise cancelar las entrevistas por estar toda la inflamación, pero lo hubiese hecho para que no tuviese yo hoy que hacer este video”, dijo Ricky Martin.

El cantante de 49 años realizó varias muecas y movimientos faciales para exhibir sus líneas de expresión y arrugas, con lo que le puso fin a los rumores y concluyó: “Está todo bien, mi vida está normal y estoy muy saludable, los conciertos están geniales y seguimos adelante, ¡no hay nada!”.

El cantante fue objeto de numerosos chistes, memes y comparaciones con otros famosos, como la que realizó Horacio Villalobos en Venga la Alegría, donde lo comparó con Fabián Lavalle “Fabiruchis”.

“¿Te digo que se hizo? Se puso bótox y se puso restylane, que es una sustancia para que recobres un poco la lozanía pero cuando se pasan un poco te conviertes de Ricky Martín en Fabiruchis”, afirmó el conductor.

Por su parte, los usuarios de redes sociales realizaron diversos memes donde lo compararon con Zac Efron, quien hace unos meses también lució con un rostro visiblemente diferente a lo habitual.

Ricky Martin comenzará su gira por latinoamérica en enero del 2022, el cantante habló en una entrevista para Infobae sobre su regreso a los escenarios durante la actual pandemia de COVID-19:

“Mi último concierto fue en Buenos Aires antes de que nos mandaran a la casa. La gira en Latinoamérica empieza en enero y febrero del próximo año por México y después vamos bajando, pero con calma porque vamos a ir viendo cómo están las variantes de COVID-19. Lo importante es que todo el mundo esté saludable y no quiero exponer a la gente a este virus, vamos con calma, pero lo importante es que otra vez vamos a estar juntos”, afirmó el puertorriqueño.