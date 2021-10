“Hay Mirtha Legrand para rato”, aseguró Juana Viale al comenzar su programa

La actriz dio detalles de la internación de la conductora, y aseguró que “Fue un susto, pero no tan susto”.



Como era esperado, Juana Viale abrió la emisión de La noche de Mirtha (El Trece) del 2 de octubre con un mensaje para Mirtha Legrand, su abuela, quien se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei luego de sufrir un problema cardíaco.

Juana entró al estudio al ritmo de “El bombón asesino”, el hit de Los Palmeras. “Muchos besos a mi abuelita, que salí con su canción que le encanta”, dijo la actriz tirando besos a la cámara. “Es una reina del mundo mundial, una fortaleza como nadie, nadie, nadie, nadie, nadie”, expresó la hija de Marcela Tinayre. “Todo mi amor de mi hacia ella, estuve con ella el día de la internación y después”.

Sobre la salud de Mirtha Legrand, la conductora interina de sus programas contó: “Está evolucionado de una manera maravillosa, quédense tranquilos. Hay Mirtha Legrand para rato. Acomodamos un rato las arterias, y listo: canilla libre. Se recupera maravillosamente. Fue un susto, pero no tan susto. Fue progresivo, la llevamos y se hizo los estudios correspondientes. Nada fue de repente”, explicó Juana.

“Estuve con ella antes de la internación que se le hizo, divina. Les quiero contar que estaba maquillada, diosa, en unidad coronaria, por supuesto también peinada, era la más bella de la clínica, toda tuneada”, afirmó con complicidad. Y luego, contó los momentos posteriores a la intervención quirúrgica.

“Salió perfecta, me habló del teatro, porque yo había ido el día anterior, me preguntó cómo me había ido, qué me había parecido la obra. Lúcida, sensible y agradecida con el Mater Dei que la han tratado de una manera maravillosa, no solo a mi abuela sino a todos sus pacientes”, explicó la conductora de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. “Estoy como en un hotel”, imitó Juana a Mirtha, quien esta maravillada con el trato del centro de salud.

Por último, a manera de introducción a los temas que se tocarían en la mesa, Juana sintetizó: “Estamos todos bien, estamos todos con salud… Y la Argentina se sigue quemando, estamos al horno, concluyó Juana Viale.