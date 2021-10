L- Gante y su familia fueron recibidos por Alberto Fernández en Olivos

El presidente Alberto Fernández se reunió con el cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante. Lo anunció el propio mandatario en su cuenta de Twitter, a la que subió un video del encuentro.



En la reunión, según se observa en el video publicado por el presidente en las redes sociales, participaron además la primara dama, Fabiola Yañez; la novia del cantante, Tamara Báez, y su hija, Jamaica.

El video, de 25 segundos de duración, finaliza con un enigmático mensaje que dice: “Hoy 20 horas”. No se informó oficialmente que sucederá este domingo a la noche en torno a este encuentro, aunque se descuenta que se divulgarán más detalles de la reunión.

En las imágenes se ve al presidente y al rapero conversando en forma animada y a las dos parejas junto a la bebé, en un ambiente distendido. Ninguno de los presentes lleva barbijo.

En un momento del video se ve al jefe de Estado y al músico hablando sentados en dos sillones a un metro de distancia. Se desconoce dónde se llevó a cabo el encuentro, aunque al parecer sería la residencia de Olivos.

L-Gante fue padre el 13 de septiembre pasado de una beba bautizada Jamaica. Unos días antes había anunciado que tenía planes de reunirse con Alberto Fernández y también con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El creador de la cumbia 420 mantuvo en julio pasado un duelo mediático con la expresidenta después que la actual vice lo mencionó en un discurso.

“Yo les recomiendo que lo escuchen porque dice que con esa Conectar Igualdad en el 2014 y un microfonito de mil pesos hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube”, dijo Cristina Kirchner haciendo referencia al éxito de “L-Gante RKT”, el hit que lo lanzó a la fama.

Pero poco después, el cantante salió a desmentir esas declaraciones. “La compu no me la dio el Gobierno, la cambié por mi celular”, confió entonces. Además, dijo que no se sintió “usado” por la expresidenta pero aclaró que compró la netbook.

El motivo de la reunión

Si bien no se mencionó el motivo del encuentro con el mandatario, L-Gante había anunciado el 12 de septiembre, al votar en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que tenía ya acordado un encuentro con Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En ese sentido, dijo que habían preferido no reunirse antes de las primarias para evitar especulaciones políticas.

Entonces afirmó que, entre otras cosas. pensaba pedirle al presidente la legalización de la marihuana. “Me gustaría juntarme con Alberto y con Cristina. Seguro que ahora nos vemos, no no juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos pero nos vamos a ver”, aseguró.

Además, dijo que no tiene intenciones de dedicarse a la política. “Yo no quiero hacer política. Lo vengo haciendo por empatía y nadie lo ve, no sale en ningún lado y está bien que sea así”, indicó.