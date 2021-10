Beto Casella arremetió contra Masterchef Celebrity 3

Cada vez falta menos para el regreso de Masterchef Celebrity que irá por su tercera entrega. La producción comenzará pronto con las grabaciones y ta tiene a su elenco de estrellas completo, dentro de los cuales figura el nombre de Juariu, la panelista de Bendita Tv que se especializa en “stalkear a los famosos en redes”.

Por este motivo, Beto Casella, se mostró muy molesto con la producción de telefe por llevarse sin aviso previo a una integrante de su equipo.

El pasado jueves, Juariu, tuvo su último programa en el ciclo que conduce Casella y ofreció emotivas palabras para sus compañeros de panel y los trabajadores del canal.

Tras el desenlace, Casella dijo: “Otra vez somos semillero de talentos. Nosotros somos un equipo chico y después vienen y se los llevan por el poder del dinero”, expresó al aire el pasado jueves pero no terminó allí.

Durante una entrevista con Paparazzi, Casella no ocultó su malestar con la producción de ” MasterChef Celebrity 3″ por la manera en que se manejaron para contratar a su ahora ex panelista. “Se ve que en el ámbito de la comida la educación y la cortesía no existen. Me extraña porque en general se maneja así, no es que no voy a dormir por esto, pero en el código de la tele es así”, comenzó el conductor radial.

“Si te van a sacar a alguien, te preguntan si te jode. En general decís que no, más si es mejor para ella, va a ganar más plata y va a progresar. Pero te consultan por educación”, agregó.

Al tiempo que agregó que la relación con la panelista quedó muy bien y aseguró: “Ella preguntó si tenía forma de quedar en Bendita, le dijeron que no y está bien… Es el poder del dinero, y si ella va a ganar más es un avance para ella. Aparte se lo merece todo la tucumana, porque además tiene un futuro espectacular”, concluyó.