“Star Trek”: el capitán Kirk tiene 90 años e irá al espacio

“El espacio, la frontera final”, decían al comienzo de cada episodio de Star Trek. Ahora, por fin, esa frontera caerá para el capitán Kirk, líder de aquella legendaria Enterprise. El actor William Shatner, que desde 1979 ha dado vida al célebre cosmonauta de la saga de ciencia ficción Star Trek y que en marzo cumplió 90 años, volará hasta el espacio exterior el próximo martes, 12 de octubre. Así lo ha confirmado él mismo en sus redes sociales. Quien ha dado la noticia ha sido la propia empresa con la que alzará el vuelo: Blue Origin, la filial de Jeff Bezos —el fundador de Amazon y hombre más rico del mundo, con 161.000 millones de euros— dedicada a los viajes espaciales.

Blue Origin ha explicado que “dos personas increíbles y muy inspiradoras” se unirán a su próxima misión. Son el propio Shatner y la vicepresidenta de misión y operaciones de la compañía, Audrey Powers, que ha formado parte de la empresa desde 2013 y es piloto (ha pasado más de 2000 a bordo de la Estación Espacial Internacional), ingeniera y miembro de la federación estadounidense de vuelos espaciales comerciales. Junto a ellos estarán, como explica EFE, Chris Boshuizen, cofundador de Planet Labs, la primera compañía en utilizar comercialmente los nanosatélites, y Glen de Vries, cofundador de Medidata Solutions, una de las principales plataformas de investigación clínica del mundo.

Con el comunicado hecho público por Blue Origin, Shatner ha podido por fin desvelar el secreto. “Así que ya puedo decir algo. ¡Sí, es verdad, voy a ser un hombre bala!”, ha escrito en Twitter, donde tiene más de 2,4 millones de seguidores. A las enhorabuenas de amigos y seguidores, Shatner ha contestado que “nunca es demasiado tarde para experimentar cosas nuevas”. La noticia de que Shatner iba a ir al espacio la filtró el medio sensacionalista TMZ a finales de septiembre, pero apenas se le dio credibilidad.

So now I can say something. Yes, it’s true; I’m going to be a “rocket man!” 😝🤣 https://t.co/B2jFeXrr6L

— William Shatner (@WilliamShatner) October 4, 2021