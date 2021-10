Netflix y Zoom se suman con fallos al apagón mundial de redes sociales y app

Usuarios del programa de videoconferencias reportaron problemas desde la mañana de este lunes.

Además de la caída de las populares redes sociales a nivel global, usuarios reportaron que la plataforma de cine y entretenimiento vía streaming Netflix y el programa de videoconferencias Zoom registraron algunas sustanciales fallas este lunes.

El sitio Down Detector recopiló cientos de quejas de usuarios de Zoom desde la mañana de este lunes. La mayor parte de los fallos se registraron a través de la web del servicio de videoconferencia.

Los clientes de Netflix en Latinoamérica también reportaron problemas para acceder al servicio de entretenimiento por Internet.

“Apocalipsis. Tampoco carga Netflix“, alertó una usuaria de Twitter desde Uruguay.

User reports indicate Zoom is having problems since 5:05 PM EDT. https://t.co/cKwKRhjLkE RT if you're also having problems #zoomdown

— Downdetector (@downdetector) October 4, 2021