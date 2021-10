El “desafío vegano” que complicó a un participante de “Bake Off Argentina”

Gino es del interior de la provincia de Buenos Aires y, al igual que sus compañeros, tuvo que cocinar sin lácteos, azúcar, harina ni miel

Una tela verde se corrió y, debajo de ella, sobre una mesa, había leche, huevos, harina, manteca, queso crema, azúcar y miel. “Estos ingredientes son protagonistas en la pastelería”, definió Paula Chaves en el arranque de Bake Off Argentina (Telefe) de este lunes. “Todos ingredientes claves e indispensables… pero, ¿son indispensables? Estos productos hoy van a brillar, pero por su ausencia”, dijo la conductora y desconcertó a los participantes.

Así fue cómo anunció el comienzo del “desafío vegano” que signó la jornada inicial de la semana. Es decir, los participantes debían sortear la prueba y realizar una preparación dulce sin ninguno de los ingredientes sobre la mesa. Si bien la mayoría se mostró incómodo, uno de ellos lo expresó de manera más vehemente.

“Estoy re nervioso: criado entre gallinas, vacas, ovejas y cualquier bicho que se te ocurra… ¿Como cocinás sin huevos? ¿Cómo cocinás sin manteca?… ¡¡¡¿¿¿Cómo cocinas sin leche???!!!”, se exaltó Gino Minnucci, 22 años, proveniente de Pérez Millan, Ramallo -en el interior de la provincia de Buenos Aires- y con modales campechanos que acentúa con la boina de gaucho que luce en cada emisión del reality pastelero.

“Hombre de campo y le sacan el huevo…”, acotó Chaves al pasar por su estación junto a Damián Betular, uno de los jurados. “Andá a la c…”, le respondió Gino, autocensurando el final de su respuesta bromista. El objetivo del participante era lograr un brownie vegano con crema de bananas, crema de avellanas y cacao con cubierta de merengue.

Durante la hora y cuarenta y cinco minutos dispuesto para la preparación, mostró diversas complicaciones. “Está un poquito doré de abajo, pero de sabor no está quemado… Así que bien”, dijo cuando intentó despegar, no sin dificultad, el brownie del papel manteca.

“¿Estás desbolado de nuevo?”, le preguntó Paula al verlo complicado. “Sí, pero le estoy agregando cosas porque… Plan B”, anunció y le mostró que su preparación de cacao estaba muy líquida, poco consistente para lograr un brownie. “Voy a hacer una crema de chocolate con esto”, le explicó a la conductora, quien lo llamó a la cordura para reenfocar su receta. “Pero tenías un montón de cosas ya. Por favor te pido: tomate tres minutos para reorganizarte y saber qué es lo que voy a hacer”, lo retó Chaves. “Tengo que ordenarme, tengo que ordenarme, tengo que ordenarme”, dijo Gino golpeándose las sienes de su cabeza y llamándose al control mental.

Luego, comenzó a correr por las estaciones de sus compañeros para hacer un pedido desperado. “Crema… ¿A nadie le queda crema?”, preguntó Gino mientras trotaba. “¿No podés estar en tu estación tranquilo, cocinando, en vez de estar revoloteando por toda la carpa?”, objetó Emiliano, hasta que el campestre dio con lo que necesitaba: Ximena le cedió un sobrante de su preparación y él la celebró: “¿En serio? ¡Sos una genia! Te daría un beso, pero estamos con esto…”.

Así y todo, Gino cumplió con la preparación y llegó a tiempo para presentarla. Al mostrársela al jurado, Damián Betular se sorprendió: “¿Esto lo hiciste vos? Está como minimalista… y te lo terminó Kalia”, le apuntó, en referencia a una ayuda que recibió de parte de su compañera. “Kalia me retó”, dijo él. “Kalia lo guió”, corrigió Paula Chaves, atenta a cómo se dieron las cosas.

“Esto es un milagro. Le debés la vida a Kalia”, agregó Betular al probar el brownie. Y Gino admitió la influencia de su compañera: “Kalia fue clave porque no me hubiesen sobrado cinco minutos si ella no me hubiera puesto en eje. Decía: ‘Agarrá esto, agarrá lo otro, dale, dejá de hablar…’. Es como cuando Dolli pasa y te ordena”. “Te veía pasar por todas las estaciones y pensaba: ‘¿Qué está buscando este chico?’”, acotó Dolli Irigoyen.

“Te voy a ser sincero: no te tenía mucha fe y pensé que ibas a quebrar la racha. Está muy bien, Gino, mirá lo linda que es la presentación, los sabores, los colores, el plato, todo…”, completó Betular en su devolución. “Cuando yo pasé, faltaban cinco minutos, vos seguías batiendo merengue y mirá lo que presentaste. Cuando querés, podés. Es muy lindo estéticamente y lograste algo rico”, lo elogió Pamela Villar. “¿Este brownie es este líquido que tenías ahí y se cocinó así?”, quiso saber Dolli. “No, le agregué un poquito más de harina, de magia”, le respondió Gino. “Bueno, lo lograste. Hoy hiciste magia, pero magia con un final feliz…”, lo felicitó Irigoyen.

Pese a los buenos elogios que cosechó Gino, la ganadora del desafío fue Paula. Sin embargo, el jurado elogió a todos los participantes por haber superado la prueba: no hubo “peores platos”. “Cuando se inspiran, cuando les toca una tarea difícil, ponen empeño y logran cosas imposibles”, resumió Dolli.