Viviana Canosa no regresó al programa y despertó rumores de despido

La conductora iba a volver a estar al frente de Viviana con vos el lunes 4, sin embargo no lo hizo por temas personales.

Estaba todo dado para que luego de más de dos semanas sin hacer televisión, Viviana Canosa regresara a la pantalla de A24 con Viviana con vos el lunes 4 de octubre. Así lo había anunciado en sus redes sin dar mucho detalles de su ausencia y en medio de rumores de despido. Pero finalmente no se presentó y Eduardo Battaglia estuvo al frente del ciclo.

“Viviana hoy tenía previsto regresar al programa, por razones que ella misma va a explicar cuando esté aquí. Lógicamente, ella va a tener oportunidad de contarles todo lo que fue ocurriendo”, manifestó el periodista en la apertura del programa. Y agregó: “En lo que respecta a nosotros vamos conociendo todo lo que ella comunica en sus redes sociales y eso es bueno aclararlo. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación, la apoyamos y la estamos esperando”.

Cabe recordar que la periodista viene de días alborotados. El primer inconveniente surgió el 12 de septiembre, día que se celebraron las elecciones legislativas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), para las que iba a conducir El país elige junto a Alejandro Fantino, pero se ausentó luego de ser atacada por un motochorro. “¡Hola! Agradezco sus mensajes. Tuve un incidente con un motochorro yendo al canal. Recién a esta hora me siento un poco mejor. Muchas gracias, los quiero”, le avisó a sus seguidores.

Y al día siguiente se presentó en su programa para tener un mano a mano con Javier Milei, quien se posicionó como tercera fuerza en CABA, y contar lo que le había pasado. “Ayer venía muy entusiasmada, muy feliz. Me había probado la ropa el viernes cuando me fui de acá para hacer la edición de ayer a la noche por A24 y un motochorro me pasó por encima de los pies”, relató y le recordó a sus televidentes que anteriormente había sido operada de los pies, motivo por el que sintió mucho dolor. “¡Vi las estrellas! Me duele, absolutamente, todo el cuerpo. Así que no podía ayer venir, pero hoy no me la iba a perder”, agregó.

Además, contó que en el afán de escapar del delincuente, perdió el equilibrio y se cayó en la calle, pero que afortunadamente pudo colocar su mano en su cabeza para no impactar contra el cordón. “Esto que me pasó lo conté tarde, a la noche, porque no me pasó nada que no te pase a vos. Vivimos en una inseguridad absoluta. Estoy con calmantes, así que si ven que voy un poco lenta banquenmé”, señaló.

Pero el miércoles 15, la conductora volvió a ausentarse y comenzaron las especulaciones. En la emisión del martes, se la había visto cansada, con tos y disfonía y como su hija Martina -fruto de su relación con Alejandro Borensztein- es alumna de la ORT, donde hubo un fuerte brote de Covid-19 con la variante Delta, comenzó a rumorearse que Viviana se había contagiado.

Oficialmente, para volver a trabajar debía presentar un PCR negativo, dado que sus síntomas eran compatibles con el virus, y aunque compartió en sus redes el resultado del test, no volvió a aparecer en la pantalla. “Siguiendo lo solicitado por el canal y para evitar ‘raros entendidos’ aquí el certificado de mi doctor y el resultado oficial del PCR negativo. De todos modos me tomaré el tiempo necesario para recuperarme. Gracias, los quiero!!”, comunicó y días más tarde explicó que su médico le aconsejó que retrasara su regreso para poder seguir descansando.

Para colmo, en los últimos días trascendió que Mirtha, su madre, se encuentra internada por un cuadro grave de Covid-19. De hecho, Alejandra Canosa, hermana de la conductora y también periodista, comparte a diario en sus redes sociales mensajes alentadores para su mamá, dando a entender que no está en su mejor momento. Todo esto alimentó los rumores que aseguran que Viviana también contrajo el virus pero no quiere hacerlo público. Sin embargo, ella sigue guardando silencio.

El nuevo “faltazo” a A24 hizo que se cuestionara su futuro en el canal de noticias. Si bien hay versiones que aseguran que está en guerra con sus compañeros por todo lo ocurrido durante las últimas semanas y su supuesto contagio, y que la habrían despedido, Liliana Parodi, gerenta de programación, lo desmiente. “De ninguna manera hay algo así con Viviana. Ella está con temas personales y nos aviso que aunque pensaba reincorporarse el lunes no podía hacerlo y por supuesto entendemos y esperamos que pronto pueda volver a su exitoso programa. No se de donde salen esas versiones. Cero comentarios de esa índole en el canal”, manifestó en diálogo con Noticias Argentinas.

Todavía no hay una nueva fecha estipulada para que Canosa vuelva a la pantalla chica, pero se espera que cuando lo haga aporte claridad sobre los acontecimientos en los que se vio envuelta durante las últimas tres semanas. Por otra parte, empezó octubre, que es un mes en el que suele definirse la programación para el año próximo y todo indicaría que la periodista está cerca de LN+.