La salud pública a la espera: JxC no dio quórum y fracasa el tratamiento de la ley de etiquetado

El Frente de Todos reunió 122 diputados y quedó a 7 del quórum necesario. la iniciativa que advierte sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar en los alimentos podría perder estado parlamentario a fin de año.

La oposición de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados decidió este martes no asistir a la sesión especial convocada para este mediodía por el oficialismo para debatir, entre otras cuestiones, la ley de etiquetado frontal, por lo que fracasó el intento de sesionar del Frente de Todos, que reunió 122 diputados, siete menos de los requeridos para alcanzar el quórum reglamentario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dio por levantada la sesión poco antes de las 12 y pasó a tomar lista de cada uno de los presentes en el recinto, tras lo cual se desarrolló una breve sesión en minoría.

Para llegar a los 122 diputados, el oficialista Frente de Todos, que preside Máximo Kirchner, contó con los propios representantes de las provincias del norte del ese espacio, que estaba en duda que participarían del debate, y sumó a los dos diputados de la Izquierda Socialista; 1 del Frente Progresista de Santa Fe, Luis Contingiani; dos de Unidad y Equidad, que preside José Luis Ramón.

Además, sumó a dos diputados radicales por Mendoza, Claudia Najul y Federico Zamarbide, que según fuentes de Juntos por el Cambio “se cortaron solos” en respaldo del tratamiento de leyes vinculadas a beneficios para la vitivinicultura incluidos en la sesión.

🔹Llegó la hora de dejar en claro qué intereses defendemos. A sentarse en las bancas y dar un debate frontal, de cara a la gente. Se trata de proteger el derecho a la información y la salud de las argentinas y argentinos. Que no nos mientan más #EtiquetadoClaroYa pic.twitter.com/B6AN4vDIlC — Florencia Lampreabe (@FlorLampreabe) October 4, 2021

ambién, aportaron al número el diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giácomo; los misioneros Diego Sartori, Flavia Morales y Ricardo Wellbach; el justicialista salteño Andrés Zottos, además de Esteban Bogdanich (FdT) y Pablo Ansaloni (UyEF), que llegaron tarde y lograron sumar un total de 124 diputados presentes.

Luego de pasar lista de presentes y ausentes, Massa habilitó las expresiones en minoría de los diputados en el recinto.

Al hablar en la sesión en minoría, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cuestionó a la oposición por no dar quórum en el recinto y acusó a ese espacio de buscar “hacernos actuar bajo extorsión”, a la vez que les pidió que “deberían ser más pacientes” porque “para el 2023 faltan dos años, y eso también es la República”.

“Han vuelto a comportarse como siempre fueron cuando le tocó ser gobierno: suprimir a quienes pensaban diferentes, perseguirlos. No soportan la democracia a veces porque esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera prohibir el azúcar sino poder ser conscientes de qué consumimos, de cómo nos alimentamos”, aseveró Máximo Kirchner en el recinto de la Cámara baja, en el marco de una sesión en minoría tras la decisión de la oposición de no dar quórum para el debate.

Tras destacar la presencia de “los 122 diputadas y diputados”, Máximo Kirchner puso de relieve que “hoy quedamos a siete votos no de dejar de ser una República sino de poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente” y afirmó que “en medio de un proceso electoral lo que podemos ver hoy es que eso no sucede” por parte de la oposición.

Este Martes vamos a tratar en el Congreso la Ley de Etiquetado Frontal. Le pedimos a todos los bloques de la oposición que den quorum, para poder avanzar ante una situación que afecta silenciosamente la salud de todos los argentinos y argentinas. #EtiquetadoClaroYA pic.twitter.com/eSC8XuJFEO — Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) October 3, 2021

“Nuestro bloque lo habló con las organizaciones de etiquetado. Acordamos no traer otros temas que le interesa al bloque para no traer rispideces, lejos de querer sacar provecho. Hasta ese cuidado tuvimos de no provocar a nadie de no ser chabacanos, y chabacanas en la oposición”, aseveró el legislador, al manifestar que esa bancada tiene “la mejor de las voluntades que parece que no vamos a poder solucionar a las 13.30”.

El primero en pedir la palabra en el recinto fue el jefe del interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, quien aseguró que “ha quedado demostrado que en relación al tratamiento de los proyectos que van en beneficio de las familias versus aquellos que representan intereses de esos pequeños grupos que no quieren que nada cambie”.

También, de la Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano (FIT), aseguró: “Aplaudimos al etiquetado frontal pero se tendrian que votar leyes para combatir el hambre y la pobreza” y lamentó que “no se hayan incorporado al temario la ley de protección de humedales que no está y eso si es combatir a la derecha, un paso para evitar la destrucción ambiental”.

La sesión en minoría, de todos modos, contó con la presencia de organizaciones de consumidores en los palcos que, según destacó Massa, en el recinto “acompañan la voluntad de este cuerpo de debatir”.

El diputado nacional Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) aseguró que "hay un lobby muy fuerte" por parte de las empresas de la industria alimentaria para evitar el debate de la ley de etiquetado frontal, programado para mañana pic.twitter.com/tZc9ZO94vv — Agencia Télam (@AgenciaTelam) October 4, 2021

Al término de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, Negri había anticipado que ese espacio junto con otras bancadas no bajarían al recinto porque no estaban de acuerdo con la forma en que el oficialismo había realizado la convocatoria y dijo que a las 13.30 se realizaría una nueva reunión con los jefes de bloques para intentar ampliar el temario de la sesión, al sostener que “se debe sesionar hoy mismo”,.

“No queremos obstaculizar el debate pero tampoco queremos que nos atropellen. Estamos de acuerdo con el temario pero el oficialismo decidió no hacer lugar a nuestro planteo de ampliar el temario”, afirmó Negri, en una conferencia que ofreció en el salón de Pasos Perdidos.

También, en ese sentido, se expresó el jefe del interbloque Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez, manifestó la “firme expectativa del bloque de sesionar” aunque cuestionó a “los bloques mayoritarios” que, dijo, “llegan a acuerdos y no nos convocan al diálogo y nos arrastran a la pelea”.

El proyecto de etiquetado frontal fija pautas para una alimentación saludable, al obligar a la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos.

Antes de dar por levantada la sesión, Massa pidió disculpas a integrantes de organizaciones de la sociedad civil presentes en los palcos para escuchar el debate porque “desgraciadamente la ley no pudo ser tratada”, a instancias del arco opositor que no dio quórum.

La sesión -convocada para las 11- había sido solicitada por la bancada del Frente de Todos, que encabeza Máximo Kirchner, para debatir un conjunto de iniciativas consensuadas con la mayoría de los bloques después de tres meses sin deliberar, debido a la campaña electoral y a la falta de acuerdo entre los distintos espacios parlamentarios.

El temario de la convocatoria impulsada por el oficialismo incluía, además, otras iniciativas, como la que propone políticas transversales para las personas en situación de calle y otro referido a medidas vinculadas con la actividad de la vitivinicultura.