Desafortunadas palabras de Diego Brancatelli sobre Mavys Álvarez

Mavys Álvarez, fue la novia cubana de Diego Maradona. Estuvieron en pareja cuando ella tenía 16 años. Hace pocos días la joven rompió el silencio y habló de cómo fue su vida junto a Maradona.

Es sabido que, en el año 2000, Diego Maradona viajó a Cuba para rehabilitarse de sus adicciones en un centro especializado. Pero en las últimas horas, se conocieron detalles de una relación que mantuvo con una cubana menor de edad, algo que no es delito en la isla. La joven en cuestión, Mavys Álvarez, se animó a hablar por primera vez con la prensa al respecto y aseguró que “no podía decirle que no” y que “siento vergüenza” por lo relatado.

Por aquel entonces, ella tenía 16 años. Un amigo de Diego, Carlos Ferro Viera, junto a un trabajador del hotel donde se hospedaban la contactaron para convencerla de acompañar a Maradona. “Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, relató Mavys Álvarez en América Tevé de Miami.

En el hotel me recibió Guillermo Coppola, un amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo porque estaba en toalla y pensé lo peor. Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, continuó la mujer.

Maradona permaneció, con intermitencias, cerca de cinco años en Cuba hasta que logró rehabilitarse de su problema con las drogas. Durante este período, mantuvo una relación con Mavys y la agasajó con gran cantidad de lujos, como cenas carísimas, paseos y fiestas. “Yo era una niña. No tenía maldad alguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, aseguró.

Pero del ambiente con el que se encontró, le fue difícil librarse. Diego le propuso que viva con él en La Pradera, un Centro Internacional de Salud, y la menor aceptó. “La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer. Nunca imaginé que después me metería en las drogas, de las que me costó tanto trabajo salir”, reveló Álvarez.

Anoche en el programa Intratables, Diego Brancatelli se refirió a la denuncia que Mavys Álvarez realizó. “Que hubiese pasado si Diego estuviese vivo hoy, no estaría denunciado todo esto. Me parece que espero a que diego no este para no poder contrarrestar todas las versiones. ¿Qué hubiera pasado si Diego le hubiera dejado un millón y medio de dólares?, ¿haría la misma denuncia?, ¿estaría tan dolida moralmente por lo que sucedió?

Las preguntas del panelista no tardaron en llegar a las redes, donde los usuarios fueron lapidarios con el comentario que hizo sobre la joven cubana.

Ya sabíamos hace rato que Brancatelli tiene mierda en la cabeza, pero esto supera todo https://t.co/VtZvXVb6Ly — (luna’s version) (@cartaconantraxx) October 6, 2021

Diego Brancatelli, avalando el abuso de menores, sin entender que la chica tenía 15/16 años y Maradona más de 40, sin entender que ella no lo hace por plata, lo hace por el alivio de que no van a estar presionándola para que se calle, esto son. pic.twitter.com/zZ9aZcCpnm — José Arnedo (@JoseArnedo7) October 6, 2021

Hola @diegobranca sería algo asi como que vos tendrías sexo y te enfiestarías con una nena si te firma que no te va a pedir nada después?? Para mi es violación gordo… qué opinará tu mujer? 🤔 — Laura Benitez 🌱🤍 🇦🇷 (@laubenitez8) October 6, 2021

En el piso, se encontraba Gastón Marano, el abogado de Mavys, quien, al escuchar los dichos de Brancatelli, afirmó: “Cuando Diego Y Fidel (Castro) mueren, ella pierde el miedo. La víctima de abuso sexual muchas veces espera a un espacio de seguridad. Ella lo encontró cuando su abusador…”.

Acto seguido, el periodista y reconocido admirador del Diez, lo interrumpió: “Él es un abusador de ella?”, a lo que el letrado le respondió con firmeza: “Yo entiendo que una persona de 40 años que mantiene relaciones sexuales con una menor de 16 es un abusador”.

“¿Está dispuesta ella a firmar un documento donde (diga que) no quiere nada de dinero?”, lanzó Brancatelli, y a partir del comentario todos los panelistas lo atacaron. “Para vos es por plata Diego”, lo acusó uno de los integrantes del panel, a lo que Brancatelli reconoció: “Para mí es por plata; si firma un documento donde diga que no quiere un peso está buenísimo”.

La discusión se dio en el marco de la denuncia presentada por la “Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina” ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), para que se investigue a Gabriel Buono, Mariano Israelit, Carlos Ferroviera, Guillermo Coppola y Omar Suárez, entre otras personas que conformaron el entorno de Maradona en Cuba.