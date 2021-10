Brutal tiroteo en una escuela de Texas

Ocurrió en una escuela secundaria Timberview de Arlington. En principio no se reportaron víctimas fatales, un joven es intensamente buscado por la Policía sospechado de ser el autor del hecho.

Al menos cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Timberview de Arlington, Texas, EEUU, confirmó la Policía local.

Los heridos fueron trasladados al hospital y, en principio, no se reportaron víctimas fatales, recogió la cadena de televisión RT.

La Policía de Arlington divulgó en sus redes el nombre y la cara del sospechoso del ataque, un joven que se encuentra prófugo.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021