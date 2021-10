Un derrame de petróleo en una refinería de Texas obliga a cerrar carreteras

Un derrame de petróleo en la refinería Marathon, ubicada en Texas, ha obligado a las autoridades locales a cerrar una carretera en la zona. Se informa de que el incidente ocurrió debido a la ruptura de uno de los sellos de la bomba.

La fuga no representa una amenaza para el medio ambiente, pues ocurrió dentro en un territorio aislado. La refinería tiene capacidad para 593.000 barriles de crudo al día. Si bien no se sabe cuánto petróleo se derramó en el agua, las imágenes del lugar del incidente revelan un flujo bastante intenso

“La refinería ha desplegado un monitoreo aéreo como precaución, y hasta el momento no hay indicios de que pueda representar un riesgo para la comunidad”, informó el gerente de comunicaciones de la compañía Marathon Petroleum Corporation, Jamal Kheiry. Agrega que “la limpieza ya está en marcha”.

Ahora las autoridades tienen previsto iniciar una investigación para determinar las causas del derrame.

#BREAKING : Tanker at Marathon Refinery in Texas City is leaking oil. @DevenClarke is headed to the scene to provide live updates at 11 a.m. @KPRC2 #hounews pic.twitter.com/3zGgA4puTJ

— Kristina (@kristina_coble) October 6, 2021