El irónico mensaje de Cristina Kirchner sobre el nuevo trabajo de Macri

La Vicepresidenta se refirió a la situación del ex mandatario, que está citado este jueves a una declaración indagatoria.

Mauricio Macri anunció que dará clases en los Estados Unidos, en medio de la polémica por su situación judicial. El ex Presidente aceptó una invitación para participar de un programa de liderazgo académico en una cátedra de economía, en tanto que este jueves lo esperan en una indagatoria, a la cual no se presentará.

En ese contexto y minutos antes de ingresar para encabezar la sesión que se lleva a cabo en el Senado, Cristina Kirchner opinó sobre el ex mandatario a través de su cuenta oficial de Twitter: “La verdad, no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia”.

Macri estará en Estados Unidos gran parte del primer semestre de 2022, específicamente en el estado de La Florida. Es que el ex jefe de Estado aceptó una propuesta de “The Adam Smith Center for Economic Freedom” (Florida International University) para participar de una cátedra en su carácter de ex Presidente. De allí la reacción de Cristina Kirchner, quien recordó la situación judicial del ex Presidente tras enterarse de la noticia en Infobae, antes de entrar a la primera sesión presencial de la Cámara Alta luego de un año y medio.

La actual Vicepresidenta se refirió a que el viernes pasado la Justicia de Dolores había citado a Macri a declaración indagatoria. Lo acusan de haber espiado a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Lo esperan este jueves 7 de octubre, pero no asistirá. En su entorno dicen que nunca fue notificado de la citación. “Todo el mundo sabe que Macri se mueve entre su domicilio de Acassuso y la quinta familiar Los Abrojos. Sin embargo el juez nunca envió la notificación a estas direcciones”, aseguraron.

La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia. pic.twitter.com/jEFUOKPmOB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 6, 2021

El tuit de Cristina Kirchner, minutos antes de ingresar al Senado

Carlos Díaz-Rosillo, director del think thank y ex asesor de Donald Trump, fue quien invitó formalmente a dar clases al líder del PRO a través de una carta: “Su experiencia como presidente de la Argentina y su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado ofrecen la combinación perfecta del tipo de líder que buscamos que participen en esta beca”.