Maestra “viral”: les corrije a los alumnos con memes y es furor en TikTok

Daiana Amores da clases de Biología en Concordia, decidió cambiar la manera de dar las devoluciones a sus alumnos y subió su idea a TikTok. Las imágenes tuvieron miles de reproducciones y la profesora respondió a los elogios y las críticas.

Daiana Amores estudió Biología en el Instituto de Profesorado Concordia. Luego de recibirse, comenzó a dar clases en distintas escuelas de su ciudad y en la misma institución que la formó.

Después de más de un año sin poder enseñar de manera presencial, decidió corregir de un modo muy particular las evaluaciones de sus alumnos de secundaria: con memes. Para una de sus últimas pruebas, utilizó reconocidos chistes de la web que son muy utilizados por jóvenes y adolescentes.

En un video que subió en la red social TikTok, que tiene más de 450 mil reproducciones, se pueden ver memes como el del conductor argentino Guido Kaczka diciendo “está mal, pero no tan mal” o el de una actriz de series estadounidenses que suele tener la leyenda “wey, ya”, con cara de cansancio. Además, utilizó otros sin texto, como el ratón que llora, la mujer que hace caras de desaprobación y luego de duda y hasta el famoso Mr.Bean.

La docente sinceró que no es una idea original, ya que vio un video en esa misma red social, en el que un profesor hacía lo mismo. “Una aclaración muy importante es que la corrección no se basaba solamente en memes, sino que ellos tenían la descripción, los detalles de qué estaba bien y qué estaba mal, los puntos que correspondían la corrección y para sumar estaban los memes para tomarlo con humor”, detalló también.

Tras la viralización, muchos de los comentarios son elogios, pero eligió reparar en aquellos que son críticos sobre su desempeño y su forma de evaluar. “¿Colocar un sticker es enseñar mal?, no recuerdo que me hayan enseñado eso en mi formación docente. Enseño con todo el amor del mundo, preparo mis clases y actividades con todo el amor del mundo, planificó lo que voy a hacer, planteo objetivos y planifico formas de evaluar”, dijo, en una respuesta que subió en la misma red social ante el comentario de un usuario que le decía que la vida no es un sticker y pedía que “enseñe bien”.

Luego, la profesora contó que coloca memes “porque los chicos vienen de pasar dos años muy difíciles que a todos nos afectó. Desde separarse de sus compañeros para dividirse en burbujas, a trabajar desde la virtualidad, algunos que se aislaban, salían del aislamiento luego, profes que también terminaban en aislamiento, chicos que perdieron familiares muy cercanos. Entonces poder dar un poquito de humor y un poquito de empatía ante todas estas situaciones y poder sacarles una sonrisa es la mejor satisfacción”.

“No te preocupes, doy lo mejor de mí y enseño como si estuviera enseñando para mí misma, con todo el amor y la responsabilidad que eso conlleva”, cerró Amores.

Sobre su historia y lo que sucedió después

Daiana contó quién es, por qué eligió ser docente y cómo se siente luego de la viralización de sus videos.

“Tengo 25 años y hace dos que estoy ejerciendo como docente”, explicó. La docencia no era su primera opción, pero la tomó con amor: “Quería estudiar nutrición, pero por cuestiones económicas y otras no pude, así que elegí estudiar Biología, tal vez sin muchas expectativas”.

La falta de expectativas duró poco, porque casi por casualidad descubrió su vocación. “Empecé y me encantó. Me di cuenta que estar en un aula frente a los chicos me encanta, y darle una vueltita de tuerca a los contenidos, ser original. Descubrí mi vocación y espero tener la oportunidad de seguir haciéndolo por muchos años”.

Esa “vuelta de tuerca” de la que habla fue lo que la volvió una “docente viral”.

Más allá de las críticas, lo que más le importaba a la docente era la reacción de sus alumnos, y ellos la aprobaron. “Los chicos están encantados, les gustó mucho la idea. Ahora el resto de los cursos me pide que cuando tengamos evaluación se las corrija con memes, de hecho cuando vieron que se viralizó el Tik Tok estaban contentos. Así que estoy muy emocionada con esto”.

Aunque parece un chiste, no fue sencillo corregir de esa manera. “Lleva mucho tiempo, pero todos los profesores sabemos que la corrección demanda mucho. Estas evaluaciones tuvieron correcciones escritas y el puntaje, luego sumé los memes y estuve aproximadamente dos horas corrigiendo, porque tuve que imprimir, cortar y pegar, pero es parte de mi trabajo”.

Apasionada por la enseñanza, y por dejar mensajes claros a sus alumnos en un lenguaje que entienden, Daiana no cree que la viralización cambie su forma de enseñar y piensa seguir “buscando la vuelta” para llegar de mejor manera a quienes está formando.