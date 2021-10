Horóscopo de hoy, 7 de octubre

En este día cada uno de los 12 signos del zodíaco debe aceptar su destino y afrontarlo de la mejor manera. Esto puede significar cambiar aspectos de su cotidianidad o bien ir en busca de eso que anhela.

Tras el paso de la Luna Nueva en Libra, cada signo zodiacal debe aprovechar este día para identificar qué es lo que desea alcanzar en los próximos meses. Este ciclo en Libra también es propicio para analizar cómo es la relación que tienen con ciertas personas que los rodea día a día, sobre todo para saber si van a estar presentes cuando lo precise. Conoce las predicciones de los astros para este jueves 7 de octubre de 2021.

Aries

Hay algún inconveniente hoy en tu horizonte, pero sabes solucionarlo con mucha habilidad, así que no te pongas a pensar en lo que ha pasado y en el porqué. Lo importante es actuar siempre con coherencia y hoy serás muy capaz de hacerlo en lo que te propongas.

Tauro

Tus energías estarán al máximo pero no debes malgastarlas, ya que si ahora estás bien es porque has tenido mucho cuidado y precaución con ciertas actitudes. Sigue por ese camino y todo saldrá bien. No te dejes llevar por ciertas tentaciones.

Géminis

Hoy esa faceta tuya que pocos conocen estará en alza y tus palabras pueden desconcertar e incluso herir a alguien que te quiere sin condiciones. Ten mucho cuidado y procura dejar tu egoísmo de lado. Hay otras personas que pueden sufrir por él.

Cáncer

Regresan a tu vida cosas y actividades que echabas de menos y que te parecen muy reconfortantes y beneficiosas para tu bienestar, como el ejercicio o el yoga. Debes disfrutar todo lo que puedas de ellas, ya que te darán placer.

Leo

Llega algún beneficio material, algo como un pago atrasado, una deuda o la devolución de una cantidad perdida por un error. Eso sube hoy mucho tu ánimo e incluso piensas en darte un capricho con esa cantidad que has recuperado.

Virgo

La tecnología te sirve hoy para muchas cosas, todas ellas te van a facilitar la vida en varios aspectos, así que podrás sacarle el mayor partido posible. Si no sabes algo, pregúntalo sin ninguna vergüenza, ya que alguien te lo va a explicar sin problema.

Libra

Nadie debe de creer en ti más que tu mismo, así que proponete que las críticas no te hagan mella y utilízalas de forma constructiva y para mejorar en lo que consideres que es bueno para ti. Así avanzarás más. Es cuestión de aprender de los errores.

Escorpio

Tu espíritu libre y un tanto complejo puede verse hoy aprisionado por algún tema familiar. No es de extrañar, ya necesitas volar por tu cuenta, hacer lo que te apetezca y sin sentir presión. Déjalo claro, tienes todo el derecho a tus decisiones.

Sagitario

No te interesa hablar con un amigo o una amiga que te recuerda continuamente un tema que no te hace gracia; quizá le debas algún dinero, o algún objeto que te haya prestado hace algún tiempo, pero eso no es excusa para esconderse. Es mejor que dar la cara.

Capricornio

No tendrás prisa por nada hoy, aunque es cierto que tendrás que esforzarte un poco más en un tema laboral o hablar con un jefe que te puede pedir explicaciones. Si has tenido un error, asúmelo. Encontrarás ciertas críticas.

Acuario

Ten cuidado con las formas de expresarte hoy, que te pueden llevar a dar una imagen de persona frívola, algo que puede ser encantador, a veces, dependiendo de cuál es el contexto. Hoy no será el apropiado, así que muestra tu lado más responsable.

Piscis

En esta jornada estarás muy orgulloso u orgullosa con lo que realmente te apetece y verás cómo un tema que estaba algo pendiente de resolución se decanta a tu favor. Si es algo relativo a un familiar, tu alegría es inmensa ya que te quita un gran peso emocional.