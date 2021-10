Bake Off Argentina: varias torres caídas en un desafío que pocos pudieron superar

Los concursantes se enfrentaron a una prueba múltiple donde debían apilar “shortbreads” y muy pocos pudieron alcanzar la altura deseada sin sufrir derrumbes

La noche del miércoles los participantes de Bake Off Argentina (Telefe) se enfrentaron a un desafío múltiple que puso a prueba todas sus habilidades para construir estructuras y la mayoría no pudo cumplir con la consigna. En esta ocasión lo más importante era la prolijidad en la presentación, y aunque los sabores aportaban la otra cuota del desempeño, fueron muy pocos los que llevaron con orgullo sus creaciones a la mesa de los jurados. La meta era apilar 21 shortbread, las galletas escocesas que se consumen a la hora de tomar el té en Inglaterra, y conseguir una torre de 25 centímetros de altura, pero el resultado no fue el esperado y hubo varios derrumbes.

En 1 hora y 45 minutos los once concursantes prepararon su versión siguiendo el paso a paso de la receta, y trataron de ser precavidos para no tener percances: cada uno horneó dos tandas de galletitas y apostaron a sabores conocidos. A diferencia de otros episodios, todos coincidieron en que no conocían la preparación y esto aumentó aún más el grado de dificultad. La consigna exigía que elijan un relleno y un baño que combine a la perfección, pero fue este detalle el que ocasionó que varias torres se cayeran a último momento.

La empleada administrativa y gamer aficionada Paula fue la primera que sufrió una caída cuando faltaba un minuto para que se terminara el tiempo: había llegado a construir la altura pedida, pero sus pisos colapsaron y terminaron desparramados por la mesada. Su tocaya, la conductora Paula Chaves, le gritó desesperada: “¡Dale, Paula!”, en un intento porque no se diera por vencida e intentara recomponer las piezas. Sin embargo, no hubo manera de que lo lograra y tuvo que presentar su creación en dos platos.

“No hizo falta medir por razones obvias, y creo que tu mayor problema está en el relleno, que es demasiado cremoso, y no te sostuvo el baño”, le explicó Pamela Villar durante la devolución. Damián Betular fue más directo y recurrió a una metáfora: “Hoy más que nunca Game Over Paula”. Otra de las que sufrió un percance similar fue la estudiante de instrumentación quirúrgica Ximena, que había conseguido una prolija creación y a último momento se partió en dos.

“Me quiero morir con lo que le voy a presentar al jurado”, dijo minutos antes de enfrentarse a los expertos. “No es torre, es túnel, una caída perfecta se podría decir”, bromeó Villar, al tiempo que Chaves acotó: “Cayó con dignidad”. En este sentido, el más movilizado por no poder cumplir con la consigna fue el más joven de la competencia, Gianlucca, de 19 años, quien se quebró hasta las lágrimas en varios momentos. “Parece un trofeo, gracias a todos”, desdramatizó Betular, y Dolli Irigoyen intentó contener al participante: “¿Sabés las veces que se me cortó una preparación con chocolate, o se me llenó de pelotitas por ponerle un licor que no tomaba? Así que esto es así, prueba y error, porque así se llega a ser un gran pastelero”.

Carlos, de 30 años, docente de primaria, tuvo la misma mala suerte que sus compañeros, y sufrió otra caída en los minutos finales de la prueba. “Colapsó totalmente, pero de sabor está increíble”, se defendió ante los jurados, pero no logró convencer con su propuesta y no pudo evitar que lo llamen en el listado de los peores de la noche. “Son las cuatro torres caídas ustedes, y creo que aprendieron mucho hoy de cómo manejar preparaciones que requieren ensamble con altura”, expresó Betular luego de señalar a Paula, Gianlucca, Ximena y Carlos.

Quienes sí tuvieron un excelente desempeño fueron Emiliano, de 21 años, y Kalia, de 52.

En este sentido, ambos se destacaron y pasaron al frente como los mejores del desafío, y finalmente el joven empleado administrativo se consagró como pastelero estrella del día y consiguió cinco minutos extra para la gala de eliminación del domingo. Otra de las sorpresas fue Gino, apodado “El Gaucho” por sus looks campestres, quien logró presentar una torre de galletitas, pero la cocción de la masa lo traicionó.