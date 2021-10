Casados con hijos en el teatro: qué pasará con la versión sin Érica Rivas

Estaba todo casi listo para que la obra debutara a mediados del año pasado pero por la pandemia todo se canceló. ¿Podría realizarse el año que viene?

Estaba casi todo listo para que la versión teatral de Casados con hijos debutara en las vacaciones de invierno del año pasado cuando la pandemia cambió por completo las prioridades y los panes y los teatros bajaron sus telones. Luego de varias idas y vueltas y de que, con el guion listo algunos actores no cerraran su presencia, como fue el caso de Erica Rivas, la pieza iba a realizarse en enero de este año pero desde la productora decidieron cancelarla dada la incertidumbre del sector.

Ahora, con los teatros ya abiertos con protocolos para prevenir el avance del coronavirus, se abre nuevamente la pregunta, ¿qué pasará con la versión teatral de la sitcom protagonizada por Florencia Peña, Guillermo Francella, Luisana y Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Rivas?

“Hay una intención de empezar a pensar… hasta hace muy poco, no había intenciones de nada”, develó Florencia Peña en diálogo con Intrusos y agregó: “Lamentamos mucho que no se hiciera porque se habían vendido muchas entradas en la preventa y se tuvieron que devolver. Fue Fatal”.

Hace unos días, Érica Rivas habló de su salida del proyecto en el que interpretaba a María Elena Fuseneco: . “Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre”.

“Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo. Y siento que más allá de que cada uno hizo lo que pudo, también hubo mucha gente que me acompañó en esta necesidad de explicar por qué necesitaba ese cambio. Y además, poder posicionar nuestro trabajo como actriz en los medios de representación teniendo un corte feminista, también: que no seamos solamente feministas para el aborto, pero después en nuestros trabajos seguimos haciendo lo mismo. Lo digo en todos los trabajos, pero más en un trabajo que creamos opinión pública”, explicó.

Es que par ella, dados los tiempos de cambio, el personaje tenía también que cambiar y mostrar en escena los cambios que hubo en la sociedad, cosa que, según su opinión, no se reflejaba.

El año pasado ella misma había usado sus redes sociales para comunicar que no estaría acompañando a los Argento: “Les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro. En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes. Hoy cambió el paradigma y hay cosas de las que ya no nos podemos reír”.

En aquel momento, desde la producción habían confirmado a Teleshow: “El personaje de María Elena no va a estar pues Érica Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó”.

En el 2019 cuando se empezó a correr el rumor que una de las series preferidas de los argentinos tendría su versión teatral de inmediato surgieron dos interrogantes: ¿podrían estar todos los Argento y el matrimonio Fuseneco en esta remake (teniendo en cuenta que Luisana vive en Canadá)?; y el segundo consistía en el desafío de mostrar, en tiempos actuales, a aquellos personajes disfuncionales y en reinventar el rol de las mujeres en la historia para adaptarla al 2020 (ya 2022).