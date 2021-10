La Matanza: un nene quedó en medio de una balacera y recibió un disparo

Ocurrió en Las Antenas, un asentamiento de San Justo, donde los vecinos agredieron a los agentes. El menor fue trasladado de urgencia a un centro médico y se encuentra fuera de peligro.

Alexis fue trasladado de urgencia en un patrullero. (Foto: captura de video).

Un nene de 10 años recibió un balazo en una pierna cuando quedó atrapado en medio de una persecución y tiroteo entre policías y delincuentes que se refugiaron en Las Antenas, un barrio de emergencia de San Justo, en La Matanza. El menor fue trasladado de urgencia a un hospital mientras los vecinos apedreaban a los efectivos. “Alexis no quiere salir a comprar más”, dijo su mamá en la puerta del centro médico.

Fuentes policiales indicaron que todo comenzó durante una recorrida del miércoles por la noche, cuando detectaron en las calles Necochea y Pedriel un automóvil Fiat Palio blanco con cuatro hombres en el interior que, al ver al móvil, se dan a la fuga a alta velocidad. Según el parte, dos de los delincuentes abrieron fuego contra los agentes que los perseguían. Uno de los proyectiles hirió al menor en la tibia, que fue trasladado en un patrullero al Hospital Ballestrini, al igual que un efectivo que recibió un piedrazo en la cabeza.

El vehículo en el que intentaron escapar los hombres tenía pedido de secuestro activo desde el mes de septiembre.

El nene herido se encuentra estable y fuera de peligro en el Hospital de Niños de Ciudad Evita, donde fue derivado tras la emergencia y fue intervenido. “Alexis quería comer pancho y fue enfrente a comprar pan y jugo. En ese momento, estábamos por cenar”, contó María Ester, su mamá.

“Yo lo mandé confiada a comprar al kiosco. En el barrio nos conocemos entre todos los vecinos”, señaló. Sin embargo, para su hijo no será fácil el regreso a su casa. “Alexis me dijo que, ahora, no va a salir más, no quiere ir a comprar más”, relató. Al mismo tiempo, la mujer contó la angustia que atraviesa el nene por estas horas: “Llora y me pregunta : ‘¿Por qué mami me pasó esto?’”. La mujer precisó que se lamenta por no poder jugar más a la pelota y que está preocupado porque no va a poder ir a la escuela.

Sobre el momento en el que recibió el tiro, María Ester precisó que el nene estaba “parado en la veredita”. “La policía venía persiguiendo un auto blanco y los del auto empiezan a los tiros. Mi hijo quedó tildado. Marisol, la hermana, puede llegar a casa a contarme, se me desvanece en la puerta, gritando: ‘Mamá, Alexis quedó afuera’. Y ahí salí corriendo gritando que no tiren más tiros. Desde la casa de una prima escucho que me dicen: ‘Tía, acá está Alexis, le pegaron un tiro’. Fue una locura, él pedía que no lo tocaran porque le dolía mucho”, resumió.

“Cuando salí, vi un auto vacío y la policía que disparaba”, precisó. La mujer contó que luego, los efectivos se acercaron a la casa y cargaron al menor herido al patrullero.

“Alexis sabe quién es el policía que le tira, él lo apunta en el video. En ningún momento perdió el conocimiento. Él está bien, se está recuperando. Nadie se acercó a preguntarme cómo estaba mi hijo, que no hizo nada malo. Él está criado con mucho amor, va a la escuela, juega a la pelota, tiene un montón de amigos y no es justo lo que le pasó”, cerró María Ester-