Futbolistas pararon los partidos en protesta por abusos sexuales

La Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos (NWSL, por sus siglas en inglés) sigue envuelta en una bruma derivada de las denuncias de abusos sexuales que salieron a la luz en las últimas semanas contra Paul Riley, el ex entrenador de North Carolina Courage.

Este miércoles, las futbolistas de los distintos equipos que jugaron detuvieron el partido en forma de protesta tras conocerse los casos de abuso y luego de la suspensión de partidos que se produjo el pasado fin de semana.

A los 6 minutos de juego, en reconocimiento a los seis años desde que las ex jugadoras Sinead Farrelly y Meleana Shim realizaron sus denuncias, los encuentros se detuvieron y las jugadoras se juntaron en el círculo central, donde formaron una ronda tomándose de los brazos.

Riley fue despedido la semana pasada luego de ser denunciado por Farrelly y Shim, quienes lo acusaron de abuso sexual y comportamiento intimidatorio.

Ante la gravedad de la situación y las críticas por el mal manejo del caso, también fue despedida Lisa Barid, la ahora ex comisionada de la NWSL.

Además, la FIFA decidió abrir una investigación al respecto y lanzó un comunicado: “La FIFA está profundamente preocupada por los recientes informes en Estados Unidos realizados por varios jugadores. Debido a la gravedad de las acusaciones, podemos confirmar que los órganos judiciales de la FIFA están investigando activamente el asunto y han abierto una investigación preliminar. Como parte de esto, la FIFA se comunicará con las partes respectivas, incluidas US Soccer y NWSL, para obtener más información sobre las diversas preocupaciones de salvaguardia y las acusaciones de abuso que se han planteado. En lo que respecta a las faltas de conducta en el fútbol, nos gustaría reiterar que la posición de la FIFA es clara: cualquier persona declarada culpable de conducta indebida y abuso en el fútbol será procesada, sancionada y expulsada del juego”.

FIFA is deeply concerned by the recent reports in the US made by several players. FIFA’s judicial bodies are actively looking into the matter & have opened a preliminary investigation.https://t.co/vYhnJy13ay pic.twitter.com/0VgUWl25oh

