Acusan a Patrick Dempsey de maltratar a sus compañeros de “Grey’s Anatomy”

Patrick Dempsey es recordado por su papel del apuesto neurocirujano Derek Shepherd en “Grey’s Anatomy”.

El actor, que abandonó la serie de forma abrupta en 2015 tras 11 temporadas causando una gran conmoción entre los fans, ha sido ahora acusado de “aterrorizar” a sus compañeros en el set de la ficción creada por Shonda Rhimes.

El detrás de escena de esa producción fue, para muchos, estresante y traumático, debido al comportamiento de Dempsey. En el libro “How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy”, la periodista Lynette Rice, ha revelado que el motivo real de la salida de uno de los personajes más populares tuvo que ver con la actitud del actor con parte del elenco.

Según el libro, del que el sitio The Hollywood Reporter publicó un adelanto, la actitud agresiva y desagradable de Dempsey apuró el fin de su personaje.

“Hubo problemas personales. Nada de índole sexual. De alguna manera él estaba aterrorizando al set. Algunos miembros del elenco tenían todo tipo de trastorno de estrés postraumático con él. Tenía tanto control que sabía que podía detener la producción e intimidar a la gente”, declaró el productor ejecutivo James D. Parriot.

“La cadena y el estudio tuvieron reuniones con él. Creo que él estaba harto de la serie. No le gustaba la tener que venir todos los días a trabajar. Él y Shonda se atacaban todo el tiempo”, añadió Parriot.

Otra ex productora ejecutiva de la serie, Jeannine Renshaw, recordó la tensión existente entre Dempsey y la protagonista, Ellen Pompeo. “Hubo momentos en los que Ellen estaba frustrada con Patrick y se enojaba porque él no ponía ningún interés”, contó.

“A ella le encantaba que las cosas quedaran bien. Simplemente no le gustaba que Patrick se quejara de que terminaban muy tarde o que había estado demasiado tiempo en el set cuando ella tenía el doble de escenas en el episodio que él”, comentó.

“Cuando se lo mencioné a Patrick, le dije: ‘Mira a tu alrededor. Esta gente ha estado aquí desde las seis y media de la mañana’. Él decía: ‘Oh, claro’. Lo entendía”, agregó.

Según Renshaw, la gota que colmó el vaso fueron las quejas del actor hacia Shonda Rhimes. De acuerdo a la publicación, la guionista y creadora del programa se plantó y tuvo que decirle a la cadena: “Si él no se va, me voy yo”. Como nadie quería que la guionista del éxito abandonara el proyecto, se ideó el fin del personaje de Dempsey y la salida del actor de la serie. De esta forma idearon un final para el doctor en un accidente de tránsito.

Ellen Pompeo y Patrick Dempsey en “Grey’s Anatomy” Ellen Pompeo y Patrick Dempsey en “Grey’s Anatomy”

Fue el propio Dempsey quien habló del ambiente que se vivía en el set, recordando lo agotador de las jornadas. “Son diez meses, quince horas al día, nunca sabes cuál es tu horario, por lo que tu hijo te pregunta: ‘¿Qué vas a hacer el lunes?’ Y dices, ‘no sé’, porque no conoces el horario. Hacer eso durante 11 años es un desafío”, dijo. “Pero tienes que estar agradecido, porque estás bien compensado, por lo que realmente no puedes quejarte porque realmente no tienes un derecho. No tienes control sobre tu horario. Entonces, tienes que ser flexible”, continuó.

“Fue difícil decirle que no a esa cantidad de dinero. ¿Cómo le dices que no a eso? Es extraordinario ser un actor que trabaja y, además, estar en un programa que es popular e interpretar a un personaje amado en todo el mundo. Es muy embriagador. Fue mucho que procesar, y no querer dejarlo pasar, porque nunca se sabe si volverás a trabajar y tener éxito”, explicó Dempsey.

También hubo buenas palabras para Dempsey por parte de algunos de sus compañeros, quienes declararon que el actor siempre fue atento con ellos e incluso la actriz Brooke Smith, quien interpretaba a Erica Hahn, señaló que la defendió cuando le comunicaron que quedaba afuera del elenco.

En 2018, Pompeo desveló a The Hollywood Reporter sobre su lucha por su sueldo con la producción del programa y de cómo llegaban a utilizar a Dempsey como argumento para negarle sus reivindicaciones salariales.

En declaraciones a la publicación, la actriz reveló que durante años estuvo cobrando menos que Dempsey y que la rivalidad fue una constante durante años entre ellos. “Para mí, que Patrick se fuera de la serie fue un momento decisivo para negociar. Siempre lo podían utilizar como palanca contra mí: ‘No te necesitamos; tenemos a Patrick’, lo que hicieron durante años. No sé si también le hicieron eso, porque él y yo nunca discutimos nuestros acuerdos. Hubo muchas ocasiones en las que le pedí que se uniera para negociar, pero a él nunca le interesó eso”.

Pompeo luchó contra eso hasta que pudo convertirse en 2019 en la actriz la mejor pagada de la televisión estadounidense, ganando 20 millones de dólares anuales. “Ahora tengo 48 años, y finalmente he llegado al lugar en el que me siento bien pidiendo lo que me merezco”, afirmó.