VIDEO. Un policía salva a su colega de ser atropellada por un coche fuera de control

Un policía ha salvado a su compañera de ser atropellada. Los dos se encontraban completando un atestado sobre un accidente, cuando un coche se lanzó contra ellos. Aparentemente el conductor perdió el control.

La rápida intervención del agente salvó a la mujer que no pudo ver cómo se acercaba el coche. Los dos trabajan en una población de Virginia, en Estados Unidos. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños aunque a juzgar por las imágenes podía haber sido mucho peor.

El agente sólo informó de haber perdido temporalmente la sensibilidad en una pierna.

Police in Gate City, Virginia released footage from Sunday showing the moment an officer pulled his colleague from harm's way when an out-of-control vehicle slammed into a patrol car. pic.twitter.com/ZQkxbcFlPh

