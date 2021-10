Cayó desde un noveno piso y sobrevivió

Investigan las razones por las que un hombre se arrojó desde un edificio en Estados Unidos. Fue internado solo con un brazo roto. La gente que pasó por el lugar compartió las imágenes.



Un hombre cayó desde un noveno piso de un edificio en New Jersey, Estados Unidos, aterrizó sobre un auto y sobrevivió este jueves. Aunque aún se desconocen las razones del hecho, lo poco que se sabe es que el hombre cayó -o se tiró- y aterrizó sobre un BMW que estaba estacionado en la puerta del edificio 26 Journal Square, de Jersey City, en el estado de Nueva Jersey.

Las impactantes imágenes las compartieron algunos de los transeúntes que pasaban por allí.



Según dijeron los testigos, el hombre no perdió la conciencia a pesar de que quedó incrustado en el auto, que quedó destrozado.

Christina Smith, una de las testigos del hecho, contó que el hombre se levantó en estado de shock y con el brazo quebrado y dislocado y preguntando qué había sucedido.

“Escuché un gran boom y no pensé que fuera una persona al principio. La ventana trasera del BMW se rompió, explotó. Entonces el tipo se levantó de un salto y empezó a gritar. Su brazo estaba todo torcido. Yo estaba como, ¡Dios mío! Me quedé impactada. Era como estar en una película”, dijo Cristina a los medios locales.

Ella misma compartió fotos y un video y para evitar ataques aclaró que lo hizo luego de llamar a la Policía y que captó imágenes a modo de prueba de lo sucedido.

“El sonido era muy fuerte. Gritaba ‘ayuda’. Estaba tratando de decirle que se calmara y dejara de moverse”, agregó Smith.

I cannot believe I witnessed this man fall from a building and land on top of a car😵‍💫 still traumatized! Praying for him & YES I CALLED THE COPS BEFORE RECORDING pic.twitter.com/cFKrqCIO2m

— christinaaa (@christinaabrii) October 6, 2021